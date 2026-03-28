Σκόρπισε τον Προμηθέα ο τρομακτικός ΠΑΟΚ με εμφατική 100άρα

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός κόντρα στον Προμηθέα, τον κέρδισε με 100-70 και κοιτάει πλέον τον κρίσιμο πρώτο προημιτελικό για το FIBA Europe Cup κόντρα στη Μούρθια.

Με τη νίκη του αυτή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο 13-7, παραμένοντας σταθερά στην 4η θέση, ενώ ο Προμηθέας υποχώρησε στο 7-14 κι έμεινε στην 10η θέση. Στην επόμενη αγωνιστική (24η) ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (4/4, 18:15), ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει ξανά εντός έδρας κόντρα στην Καρδίτσα (4/4, 18:15) ενώ ενδιάμεσα υπάρχει ο εντός έδρας προημιτελικός του FIBA Europe Cup απέναντι στη Μούρθια (1/4, 19:15).

Από νωρίς σε διψήφια διαφορά ο ΠΑΟΚ και ως το +29

Με περισσότερη ενέργεια μπήκε ο ΠΑΟΚ και με τον Περσίδη να είναι αποτελεσματικός από κοντά και μακριά, προηγήθηκε με 15-9. Οι φιλοξενούμενοι ήταν άστοχοι και στην άλλη μεριά του παρκέ οι Ντίμσα και Ταϊρί συνέχισαν να σκοράρουν, κάνοντας το 22-9, ενώ και με τη συνδρομή του Μουρ ο Δικέφαλος έφτασε εύκολα στο 30-15 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Προμηθέας… ψαχνόταν στο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ κυκλοφορούσε σωστά την μπάλα και με τρία σερί τρίποντα των Ταϊρί (2) και Περσίδη ξέφυγε με 43-18. Η διαφορά άνοιξε ως το +29 (52-23), Χάρις και Γκραντ έδωσαν μια επιθετική ανάσα στην ομάδα τους, όμως η άμυνα δεν… υπήρχε και ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Ντίμσα έκλεισε το ημίχρονο στο 60-32.

Χαλαρά ως τη νίκη ο Δικέφαλος

Ο Κόουλμαν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση από πλευράς φιλοξενούμενων (64-37), όμως οι γηπεδούχοι έλεγχαν απόλυτα το παιχνίδι και με τον Άλεν να βγαίνει μπροστά επιθετικά, έγινε το 77-39. Δύο τρίποντα από Σταυρακόπουλο και Τάκερ ήταν αυτά που μείωσαν το σκορ για τον Προμηθέα και το 80-47 της τρίτης περιόδου.

Με ατομικές προσπάθειες και τρίποντα του Γκραντ ο Προμηθέας προσπάθησε να κατεβάσει τη διαφορά κι έτσι μείωσε σε 88-60, όμως το παιχνίδι είχε κριθεί προ πολλού. Στο τελευταίο πεντάλεπτο οι δύο προπονητές χρησιμοποίησαν όλους τους παίκτες τους, με τον Ιατρίδη στο φινάλε να βάζει το… κερασάκι στην τούρτα, γράφοντας το τελικό 100-70.

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70

ΑΕΚ: Επιστρέφει στις προπονήσεις και στρέφει το βλέμμα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Νειμάρ: Θέλει να πάει Μουντιάλ αλλά να μην αγωνίζεται στα εκτός της Σάντος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκόρπισε τον Προμηθέα ο τρομακτικός ΠΑΟΚ με εμφατική 100άρα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ράιαν Μαέ: Ένα κάτω από Χάρι Κέιν, τρία πάνω από Κιλιάν Εμπαπέ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

To μυθικό ποσό που είχε απορρίψει η Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία διάσκεψη γεμάτη ουσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόστιμο στον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό με τον «Αγιο Συμεών»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξι ομάδες από Τουρκία και Ισπανία θέλουν τον Μορόν!

Ελλάδα

|

Category image

Η απίθανη… καραμπόλα της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει και δίνει άλλη δυναμική ο Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Βέσκο στηρίζει πολλά στον Γιούση και του δίνει... ελευθερία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Χρήσιμα συμπεράσματα και σημαντικές εμπειρίες στη δεύτερη ημέρα του 36ου Συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Φερστάπεν: «Δεν νιώθω καν εκνευρισμό πια…»

AUTO MOTO

|

Category image

Ήττα από την Ελβετία στο Βελιγράδι για την Κ-17

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τρεις «καυτές» εξορμήσεις για την Πάφος FC που είναι ίσως όλη χρονιά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη