Και τώρα... το κυρίως πιάτο!

Πλέον, η προσοχή όλων μας στρέφεται στους αγώνες της Κυριακής (8/2) και της Δευτέρα (9/2).

Η αρχή θα γίνει στο ΓΣΠ νωρίς το απόγευμα με τον ΑΠΟΕΛ να φιλοξενεί την ΑΕΚ. Δύο ώρες αργότερα, στις 18:00, ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό ενώ στις 19:00 θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι στο «Στέλιος Κυριακίδης» ανάμεσα στην Πάφο και την Ομόνοια.

Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά την επικράτηση του Εθνικού Άχνας στο «Τάσος Μάρκου»:

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

18:00 Απόλλων - Ολυμπιακός

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

19:00 Άρης - Ανόρθωση

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ

1.Ομόνοια: 48

2.ΑΕΚ: 43

3.Πάφος: 40

4.Απόλλων: 39

5.Άρης: 37

6.ΑΠΟΕΛ: 36

7.ΑΕΛ: 30

8.Ολυμπιακός: 23

9.Ακρίτας: 22

10.Ομόνοια Αραδίππου: 21

11.Εθνικός 20

12.Ανόρθωση: 20

13.ΕΝΥ: 17

14.ΕΝΠ: 1