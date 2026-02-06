Η Ε.Δ της ΚΟΠ επιστρέφει στην επεξήγηση φάσεων - «Σωστά κλήθηκε ο διαιτητής σε ΓΣΠ και Στέλιος Κυριακίδης»

Θυμίζουμε πως πρόκειται για μία τακτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο τη φετινή σεζόν εμφανίζεται για πρώτη φορά.

Αναλυτικά:

Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ έχει αποφασίσει να δημοσιεύσει ανάλυση για δύο επιμορφωτικές φάσεις.

Οι φάσεις αφορούν τον αγώνα Κυπέλλου Coca - Cola μεταξύ της Ομόνοιας Λευκωσίας με την ΑΕΛ Λεμεσού που έγινε την περασμένη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και τον εξ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Πάφος F.C. και του ΑΠΟΕΛ που έγινε επίσης στις 4 Φεβρουαρίου.

Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε παρέμβαση του VAR και σωστά κλήθηκε ο διαιτητής σε επανεξέταση της φάσης μέσω On Field Review καθώς δεν πρόκειται για factual decisions και απαιτείται επανεξέταση από τον διαιτητή.

Στην πρώτη περίπτωση, για να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για εξοστρακισμό και όχι για εσκεμμένο παίξιμο της μπάλας.

Στη δεύτερη περίπτωση, για να αξιολογηθεί ότι ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, με την ξεκάθαρη ενέργειά του, επηρεάζει την ικανότητα του τερματοφύλακα να αποκρούσει την μπάλα (interfering with an opponent).

Η κλήση σε επανεξέταση μέσω OFR έγινε επειδή η αρχική απόφαση στον αγωνιστικό χώρο ήταν λανθασμένη και στις δύο περιπτώσεις.

Φάση αγώνα Ομόνοιας-ΑΕΛ

Φάση αγώνα Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ