Παρουσίαση της εφαρμογής κοινού πλαισίου λειτουργίας για τις Εθνικές μας ομάδες

Μέσα στο πλαίσιο της έναρξης της στρατηγικής συνεργασίας της ΚΟΠ με την εταιρεία Science of Sports, έγινε σήμερα λεπτομερής ενημέρωση από τον Τεχνικό Διευθυντή Μικρών Εθνικών Ομάδων Κώστα Τσάνα για τους προπονητές των Εθνικών μας ομάδων με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της πλατφόρμας.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της πλατφόρμας, ο τρόπος λειτουργίας της και η άμεση εφαρμογή του κοινού πλαισίου για τις Εθνικές μας ομάδες.

Η ΚΟΠ μέσα από το νέο πλάνο ανάπτυξης των Εθνικών Ομάδων με σύγχρονες πρακτικές, τεχνογνωσία και υποδομές, στοχεύει στην δημιουργία ενός ενιαίου, σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου για όλες τις Εθνικές μας.

Είναι χαρακτηριστικό πως για πρώτη φορά, η χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης και παρακολούθησης απόδοσης επεκτείνεται, πέραν της Εθνικής Ανδρών, στην Εθνική Γυναικών καθώς και σε όλες τις μικρές Εθνικές μας Ομάδες.

Διαβαστε ακομη