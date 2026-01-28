ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Βαρύ το κλίμα και ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ τηρήθηκε στη Νέα Μεσημβρία, λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης της ομάδας.

Ανείπωτη τραγωδία, συνέβη στη Ρουμανία, το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), με επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ να χάνουν τη ζωή τους, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» πραγματοποιούσαν ένα ταξίδι περίπου 22 ωρών, προκειμένου να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα, στη Γαλλία, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Έπειτα από πέντε ώρες διαδρομής, το βανάκι προσπάθησε να προσπεράσει στην εθνική οδό DN6 – E70, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με μια βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και προκλήθηκε ο θάνατος των επτά από τους 10 επιβάτες.

Λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στη Λιόν, τηρήθηκε ευλαβικά ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστο φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

 

