ΕΝΠ: Άλλη μία κακή εμφάνιση

Και στην εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό με 0-2 ή Ένωση ήταν τραγική και σκόρπισε ξανά μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο της. Μετά τον διασυρμό από την Ομόνοια Αραδίππου και την συντριβή με 4-1, ήρθε καπάκι ακόμη μια τραγική και απογοητευτική εμφάνιση με τον Ολυμπιακό.

18η ήττα

Η ήττα από τον Ολυμπιακό ήταν η 18η στο πρωτάθλημα σε 19 αγώνες. Ακόμη μία ήττα στο Τάσος Μάρκου. Μέσα στην έδρα της έχει μόνο ήττες. Ακολουθεί άλλο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο με την ΑΕΚ στην Αρένα.

Καταθληπτική εικόνα

Με μεγάλα κενά και αδυναμίες και στις τρεις γραμμές. Η άμυνα έμπαζε από παντού και είναι λίγα τα δύο γκολ που δέχθηκε. Η μεσαία γραμμή ούτε έκοψε ούτε δημιούργησε. Η επίθεση απλά ήταν ανύπαρκτη.

Ικανοποιημένος ο Μαρκόφσκι

Παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό ο προπονητής Μπόγιαν Μαρκόφσκι δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια και πως δεν έχει παράπονο από τους παίκτες. Ο Σκοπιανός τεχνικός στάθηκε στα ατομικά λάθη και στα μαρκαρίσματα που θα πρέπει να βελτιωθούν άμεσα.