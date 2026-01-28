Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε Πάφος-Σλάβια & Άγιαξ-Ολυμπιακός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τους αγώνες της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, που αρχίζουν απόψε στις 22:00, συνεχίζεται η ποδοσφαιρική δράση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο αποψινό πρόγραμμα συμμετέχουν η πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφος FC και ο πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις για τους φίλους του στοιχήματος.

Η Πάφος υποδέχεται στο «Άλφαμεγα Stadium» τη Σλάβια Πράγας, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.77 για νίκη της κυπριακής ομάδας, 3.80 για την ισοπαλία και 2.66 για επικράτηση των Τσέχων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 2.82, ενώ ο συνδυασμός νίκης της Πάφου με over 1,5 γκολ προσφέρεται στα 3.40. Στη βαθμολογία της League Phase, η Πάφος βρίσκεται στην 30ή θέση με 6 βαθμούς, ενώ η Σλάβια Πράγας ακολουθεί στην 34η θέση με 3 βαθμούς.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στον Άγιαξ. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 3.09 για νίκη των Ολλανδών, 3.66 για την ισοπαλία και 2.48 για επικράτηση της ομάδας του Πειραιά. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζουν το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτος ο Ελ Κααμπί στα 3.90, καθώς και ο συνδυασμός νίκης του Ολυμπιακού με αμφίσκορο στα 4.25.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 24η θέση της κατάταξης με 8 βαθμούς, ενώ ο Άγιαξ καταλαμβάνει την 32η θέση με 6 βαθμούς.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες 16 αποψινές αναμετρήσεις πατήστε εδώ

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!