ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Australian Open: Εγκατέλειψε ο Μουζέτι και πέρασε αν και έχανε με 2-0 ο Τζόκοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Australian Open: Εγκατέλειψε ο Μουζέτι και πέρασε αν και έχανε με 2-0 ο Τζόκοβιτς

Άτυχος ο Λορέντζο Μουζέτι, που προηγούταν 2-0 του Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά τραυματίστηκε. Ριμπάκινα και Πεγκούλα στα ημιτελικά των Γυναικών.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε από... σύμπτωση στα ημιτελικά του Australian Open. Αν και έχασε τα δύο πρώτα σετ από τον Λορέντζο Μουζέτι με 6-4 και 6-3, ο 23χρονος Ιταλός (Νο.5) ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό και εγκατέλειψε στο τρίτο σετ, όπου έχανε με 3-1 στα γκέιμ. Έτσι ο αγώνας ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά και ο 38χρονος Σέρβος, νούμερο τέσσερα στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε απρόσμενα το εισιτήριο για την τετράδα.

«Λυπάμαι για τον Λορέντζο. Ήταν πολύ καλύτερος και έπρεπε να κερδίσει, ήμουν στον δρόμο για το σπίτι», παραδέχτηκε ο «Νόλε», που φτάνει για έβδομη διαδοχική φορά στα ημιτελικά του Australian Open (13η συνολικά) και θα περιμένει εκεί τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ,Νο.7) και τον Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία, Νο.2). Εκεί θα διεκδικήσει την πρόκρισή του σε τελικό Grand Slam μετά το Γουίμπλεντον του 2024.

Στις γυναίκες έχουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών. Η Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν, Νο.5) έκανε την έκπληξη απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ (Πολωνία, Νο.2) με 7-5, 6-1 σε 95 λεπτά. Η 26χρονη, που δεν έχει χάσει ακόμη σετ στη διοργάνωση, προκρίνεται για δεύτερη φορά στην τετράδα του Australian Open, στον τελικό του οποίου είχε φτάσει και είχε ηττηθεί το 2023 από την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Αντίπαλός της στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ, Νο.6), που επικράτησε με 6-2, 7-6(1) της συμπατριώτισσά της Αμάντα Ανισίμοβα (Νο.4).

sportfm.gr

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ταυτοποιήθηκαν οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους - «Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των σορών»

Ελλάδα

|

Category image

Australian Open: Στα ημιτελικά με άνεση ο Σίνερ, βρίσκει Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Επίσημα στην ΕΝΠ ο Κόζαρ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Κονομής

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Τέσσερις παίκτες του Άρη στα «ραντάρ» ομάδων του εξωτερικού

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Βαρύ το κλίμα και ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η κοινωνική προσφορά των σωματείων μας και η στήριξη της ΚΟΠ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι λόγοι της κατρακύλας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΕΝΠ: Άλλη μία κακή εμφάνιση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποχώρησε από την ενεργό δράση ο Πιάνιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανησυχία ΠΑ.Σ.Π. για τον εποπτικό ρόλο του ΚΟΑ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Australian Open: Εγκατέλειψε ο Μουζέτι και πέρασε αν και έχανε με 2-0 ο Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Χρύσης Ευαγγέλου: Με το «τριφύλλι» στο στήθος μέχρι το 2028

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κρούση της Αλ Χιλάλ για Παυλίδη - Πόσα εκατομμύρια ζήτησε η Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Λεβέντης μίλησε για ξένους διαιτητές, Φεριέρ και Αθλητικό Δικαστή

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη