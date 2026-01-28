Australian Open: Εγκατέλειψε ο Μουζέτι και πέρασε αν και έχανε με 2-0 ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε από... σύμπτωση στα ημιτελικά του Australian Open. Αν και έχασε τα δύο πρώτα σετ από τον Λορέντζο Μουζέτι με 6-4 και 6-3, ο 23χρονος Ιταλός (Νο.5) ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό και εγκατέλειψε στο τρίτο σετ, όπου έχανε με 3-1 στα γκέιμ. Έτσι ο αγώνας ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά και ο 38χρονος Σέρβος, νούμερο τέσσερα στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε απρόσμενα το εισιτήριο για την τετράδα.

«Λυπάμαι για τον Λορέντζο. Ήταν πολύ καλύτερος και έπρεπε να κερδίσει, ήμουν στον δρόμο για το σπίτι», παραδέχτηκε ο «Νόλε», που φτάνει για έβδομη διαδοχική φορά στα ημιτελικά του Australian Open (13η συνολικά) και θα περιμένει εκεί τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ,Νο.7) και τον Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία, Νο.2). Εκεί θα διεκδικήσει την πρόκρισή του σε τελικό Grand Slam μετά το Γουίμπλεντον του 2024.

Στις γυναίκες έχουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών. Η Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν, Νο.5) έκανε την έκπληξη απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ (Πολωνία, Νο.2) με 7-5, 6-1 σε 95 λεπτά. Η 26χρονη, που δεν έχει χάσει ακόμη σετ στη διοργάνωση, προκρίνεται για δεύτερη φορά στην τετράδα του Australian Open, στον τελικό του οποίου είχε φτάσει και είχε ηττηθεί το 2023 από την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Αντίπαλός της στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ, Νο.6), που επικράτησε με 6-2, 7-6(1) της συμπατριώτισσά της Αμάντα Ανισίμοβα (Νο.4).

