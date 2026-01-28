Αποχώρησε από την ενεργό δράση ο Πιάνιτς

Την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, έχοντας καταγράψει μια σπουδαία καριέρα διάρκειας 18 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Μίραλεμ Πιάνιτς!

Ο Βόσνιος επιθετικός μέσος φόρεσε τις φανέλες πολλών και μεγάλων ομάδων, όπως της Λιόν, την τριετία 2008-11, της Ρόμα από το 2011 μέχρι το 2016, ή της Γιουβέντους έως το καλοκαίρι του 2020, έχοντας μάλιστα ενεργό ρόλο σε όλες.

Το αποκορύφωμα για τον Πιάνιτς ήταν η μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο 35χρονος πλέον παλαίμαχος δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στη Βαρκελώνη, έχοντας και συχνούς τραυματισμούς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πιάνιτς θεωρείται μαζί με τον Έντιν Τζέκο οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία της χώρας τους, με την εθνική ομάδα της οποίας κατέγραψε 115 συμμετοχές και 18 γκολ.

