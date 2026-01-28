ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχώρησε από την ενεργό δράση ο Πιάνιτς

Ο Μίραλεμ Πιάνιτς γνωστοποίησε την απόφασή του να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, μετά από μια σπουδαία 18ετή καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, έχοντας καταγράψει μια σπουδαία καριέρα διάρκειας 18 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Μίραλεμ Πιάνιτς!

Ο Βόσνιος επιθετικός μέσος φόρεσε τις φανέλες πολλών και μεγάλων ομάδων, όπως της Λιόν, την τριετία 2008-11, της Ρόμα από το 2011 μέχρι το 2016, ή της Γιουβέντους έως το καλοκαίρι του 2020, έχοντας μάλιστα ενεργό ρόλο σε όλες.

Το αποκορύφωμα για τον Πιάνιτς ήταν η μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο 35χρονος πλέον παλαίμαχος δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στη Βαρκελώνη, έχοντας και συχνούς τραυματισμούς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πιάνιτς θεωρείται μαζί με τον Έντιν Τζέκο οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία της χώρας τους, με την εθνική ομάδα της οποίας κατέγραψε 115 συμμετοχές και 18 γκολ.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη