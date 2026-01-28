Με Τσιμίκα και Ντιμπάλα στην Αθήνα η Ρόμα

Την Πέμπτη η Ρόμα θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό στις 22:00, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η αποστολή των «τζαλορόσι» βγήκε πριν από λίγη ώρα, με τον Πάουλο Ντιμπάλα να βρίσκεται σε αυτή, παρόλο που δινόταν αμφίβολος τις τελευταίες ημέρες. Κανονικά στην αποστολή είναι και ο Κώστας Τσιμίκας, παρά τα σενάρια ότι είναι... φευγάτος από τους Ρωμαίους.

Στη διάθεση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν βρίσκεται ο βασικός χαφ Μανού Κονέ, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού του. Εκτός είναι και ο στόπερ Ερμόσο, οι επιθετικοί Φέργκιουσον, Ντόβμπικ, ο εξτρέμ Ελ Σαράουι, καθώς και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Γκολίνι. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται και οι νεοαποκτηθέντες επιθετικοί Μάλεν και Βαζ.

Αναλυτικά η 19μελής αποστολή της Ρόμα:

Τερματοφύλακες: Σβίλαρ, Γκολίνι, Ντε Μάρτζι

Αμυντικοί: Ρενς, Ανχελίνο, Εντικά, Τσιμίκας, Τσελίκ, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γουέσλι, Γκιλάρντι

Μέσοι: Κριστάντε, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Πιζίλι

Επιθετικοί: Σουλέ, Ντιμπάλα, Ντέλα Ρόκα

sportfm.gr