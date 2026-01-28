Με Τσιμίκα και Ντιμπάλα στην Αθήνα η Ρόμα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Εντός της αποστολής της Ρόμα είναι ο Κώστας Τσιμίκας αλλά και ο Πάουλο Ντιμπάλα που δινόταν αμφίβολος.
Την Πέμπτη η Ρόμα θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό στις 22:00, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η αποστολή των «τζαλορόσι» βγήκε πριν από λίγη ώρα, με τον Πάουλο Ντιμπάλα να βρίσκεται σε αυτή, παρόλο που δινόταν αμφίβολος τις τελευταίες ημέρες. Κανονικά στην αποστολή είναι και ο Κώστας Τσιμίκας, παρά τα σενάρια ότι είναι... φευγάτος από τους Ρωμαίους.
Στη διάθεση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν βρίσκεται ο βασικός χαφ Μανού Κονέ, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού του. Εκτός είναι και ο στόπερ Ερμόσο, οι επιθετικοί Φέργκιουσον, Ντόβμπικ, ο εξτρέμ Ελ Σαράουι, καθώς και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Γκολίνι. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται και οι νεοαποκτηθέντες επιθετικοί Μάλεν και Βαζ.
Αναλυτικά η 19μελής αποστολή της Ρόμα:
Τερματοφύλακες: Σβίλαρ, Γκολίνι, Ντε Μάρτζι
Αμυντικοί: Ρενς, Ανχελίνο, Εντικά, Τσιμίκας, Τσελίκ, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γουέσλι, Γκιλάρντι
Μέσοι: Κριστάντε, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Πιζίλι
Επιθετικοί: Σουλέ, Ντιμπάλα, Ντέλα Ρόκα
sportfm.gr