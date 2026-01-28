Ταυτοποιήθηκαν οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους - «Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των σορών»

Η μεταφορά τους στην Ελλάδα θα γίνει με αεροσκάφος και αξίζει να σημειωθεί ότι ένα C-130 βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει στη Ρουμανία και να παραλάβει τις σορούς.

Σε ότι αφορά τους τραυματίες οι δύο είναι σε θέση να ταξιδέψουν στη χώρα μας, όπως είπε το πρωί και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ωστόσο ο τρίτος, που είναι πολυτραυματίας, θα χρειαστεί χειρουγείο και μένει να αποφασιστεί αν θα το κάνει στη χώρα μας ή θα παραμείνει στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία:

«Η πρεσβεία αμέσως ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι για το συμβάν. Έχουμε διαχειριστεί μια δύσκολη κρίση και τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Έχουμε 7 ανθρώπους που σκοτώθηκαν επί τόπου και 3 τραυματίες, οι δυο πιο σοβαρά αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση.

Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας και πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω την συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία των ρουμανικών Αρχών και σε ανώτατο επίπεδο και επί τόπου. Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση από ελληνικής πλευράς έχουμε 7 σορούς.

Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό. Κάποιες οικογένειες φτάνουν και προσπαθούμε για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες συνθήκες. Ακόμα και στον βαρύτερα τραυματισμένο η εικόνα του είναι αισιόδοξη. Όλοι είναι σταθεροποιημένοι και επικοινωνούν με το περιβάλλον».

sdna.gr