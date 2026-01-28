Australian Open: Στα ημιτελικά με άνεση ο Σίνερ, βρίσκει Τζόκοβιτς
Ο Γιανίκ Σίνερ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open.
Ο Ιταλός τενίστας, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε με 6-3, 6-4, 6-4 τον Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ,Νο.7).
Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη αντίσταση, ο Γιανίκ Σίνερ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open. Πλέον ο Σίνερ, που διεκδικεί την κατάκτηση του τρίτου σερί τίτλου του στη Μελβούρνη, θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον Νοβάκ Τζόκοβιτς (Σερβία, Νο.4).
