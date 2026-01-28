ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κοινωνική προσφορά των σωματείων μας και η στήριξη της ΚΟΠ

Στην εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του Διγενή Ακρίτα Ύψωνα παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ.

Ο κ. Χάρης Λοϊζίδης, επανέλαβε πως η ΚΟΠ βρίσκεται δίπλα στα σωματεία μας που έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην κοινωνία μας τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σας για να είμαστε απόψε εδώ μαζί μας.

Θέλω να τονίσω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά οι αγωνιστικοί χώροι, το ποδόσφαιρο είναι αυτές οι συνάξεις, είναι η κοινωνική επαφή μεταξύ όλων εμάς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο.

Είναι το κοινωνικό έργο που επιτελούν τα σωματεία μας. Και σωματείο όπως ο Διγενής Ακρίτας Ύψωνα με την ιστορική πορεία του για 68 συναπτά έτη, έχει επιδείξει πολλές επιτυχίες, μεγάλες κατακτήσεις και σίγουρα είναι από τα σωματεία μας που έχουμε ψηλά στην υπόσταση.

Θέλω να συγχαρώ όλους που ασχολείστε με τη διοίκηση του σωματείου. Τα σωματεία αυτά κρατούν τις κοινότητες και τα χωριά μας στη ζωή μας κρατούν τη νεολαία κοντά στις πατρογονικές τους εστίες

Όλοι αυτοί που εμπλέκονται τη διοίκηση και διαχείριση του σωματείου  είναι ήρωες και σας συγχαίρω. Βλέπω νεαρά άτομα σε αυτή την διαχείριση και σας συγχαίρω ξανά γιατί πρέπει να μεταφερθεί η σκυτάλη στην επόμενη γενιά, για να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία μέσα από τα χρόνια.

Μεταφέρω μέσω σας σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο του Διγενή ότι η πόρτα της ΚΟΠ είναι ανοικτή, η Ομοσπονδία είναι δίπλα από όλους.

Καλή χρονιά στην ομάδα και χαιρετίζω την εδώ και την παρουσία των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών σας αλλά και της νεολαίας.

Καλή επιτυχία καλή χρόνια σε όλους και πάνω από όλα υγεία».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ Φώτης Φωτίου.

Πριν από την κοπή της βασιλόπιττας, τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή για τα παιδιά του ΠΑΟΚ που χάθηκαν σε τροχαίο καθοδόν για την Γαλλία.

