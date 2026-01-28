ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κοινωνική προσφορά των σωματείων μας και η στήριξη της ΚΟΠ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η κοινωνική προσφορά των σωματείων μας και η στήριξη της ΚΟΠ

Στην εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του Διγενή Ακρίτα Ύψωνα παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ.

Ο κ. Χάρης Λοϊζίδης, επανέλαβε πως η ΚΟΠ βρίσκεται δίπλα στα σωματεία μας που έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην κοινωνία μας τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σας για να είμαστε απόψε εδώ μαζί μας.

Θέλω να τονίσω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά οι αγωνιστικοί χώροι, το ποδόσφαιρο είναι αυτές οι συνάξεις, είναι η κοινωνική επαφή μεταξύ όλων εμάς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο.

Είναι το κοινωνικό έργο που επιτελούν τα σωματεία μας. Και σωματείο όπως ο Διγενής Ακρίτας Ύψωνα με την ιστορική πορεία του για 68 συναπτά έτη, έχει επιδείξει πολλές επιτυχίες, μεγάλες κατακτήσεις και σίγουρα είναι από τα σωματεία μας που έχουμε ψηλά στην υπόσταση.

Θέλω να συγχαρώ όλους που ασχολείστε με τη διοίκηση του σωματείου. Τα σωματεία αυτά κρατούν τις κοινότητες και τα χωριά μας στη ζωή μας κρατούν τη νεολαία κοντά στις πατρογονικές τους εστίες

Όλοι αυτοί που εμπλέκονται τη διοίκηση και διαχείριση του σωματείου  είναι ήρωες και σας συγχαίρω. Βλέπω νεαρά άτομα σε αυτή την διαχείριση και σας συγχαίρω ξανά γιατί πρέπει να μεταφερθεί η σκυτάλη στην επόμενη γενιά, για να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία μέσα από τα χρόνια.

Μεταφέρω μέσω σας σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο του Διγενή ότι η πόρτα της ΚΟΠ είναι ανοικτή, η Ομοσπονδία είναι δίπλα από όλους.

Καλή χρονιά στην ομάδα και χαιρετίζω την εδώ και την παρουσία των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών σας αλλά και της νεολαίας.

Καλή επιτυχία καλή χρόνια σε όλους και πάνω από όλα υγεία».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ Φώτης Φωτίου.

Πριν από την κοπή της βασιλόπιττας, τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή για τα παιδιά του ΠΑΟΚ που χάθηκαν σε τροχαίο καθοδόν για την Γαλλία.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το ονειρικό ταξίδι τελείωσε στους 14 αγώνες και θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη όλων των Παφιτών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός - Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Όλοι έβαλαν την Πάφος FC στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα της Πάφου που δεν... έφτασε για την 24άδα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανατροπή για την 8άδα η Τσέλσι, στο 98' στην 24άδα η Μπενφίκα - Η τελική βαθμολογία της League Phase του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με γκολ του τερματοφύλακα στο 98' η Μπενφίκα μπήκε στους 24, στα Playoffs η Ρεάλ, με σούπερ ανατροπή στην 8άδα η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεγαλείο σου μοναδικό και θρυλική πρόκριση του Ολυμπιακού μέσα στο Άμστερνταμ!

Ελλάδα

|

Category image

Κρίμα για την Πάφος FC αλλά μόνο περηφάνια, είπε αντίο στο Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός προχωρά την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά!

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα για Ρόκετς: Τέλος η σεζόν για τον Στίβεν Άνταμς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όταν φοράς τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιπλοκή και άμεσα χειρουργείο στη Ρουμανία για τον έναν εκ των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Απλά ασταμάτητος: Ο Εμπαπέ έφτασε τα 40 γκολ τη φετινή σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Moυγκέ, για το παρόν με φόντο και το μέλλον

ΑΕΛ

|

Category image

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη