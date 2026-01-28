Χρύσης Ευαγγέλου: Με το «τριφύλλι» στο στήθος μέχρι το 2028
Η Ομόνοια ενημερώνει για την επέκταση του συμβολαίου του 18χρονου.
«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας μας με τον 18χρονο (03/11/2007) ακραίο επιθετικό, Χρύση Ευαγγέλου.
Το νέο συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028.
Ο Χρύσης ήρθε στην Ακαδημία μας το 2021 σε ηλικία 13 χρόνων και αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Στη φετινή σεζόν με την Κ19 μετράει 14 συμμετοχές και 9 γκολ. Είναι μέλος της εθνικής Παίδων Κ19.
Συγχαίρουμε τον Χρύση για την επέκταση του συμβολαίου του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.»