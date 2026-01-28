ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρύσης Ευαγγέλου: Με το «τριφύλλι» στο στήθος μέχρι το 2028

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χρύσης Ευαγγέλου: Με το «τριφύλλι» στο στήθος μέχρι το 2028

Η Ομόνοια ενημερώνει για την επέκταση του συμβολαίου του 18χρονου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας μας με τον 18χρονο (03/11/2007) ακραίο επιθετικό, Χρύση Ευαγγέλου.

Το νέο συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028.

Ο Χρύσης ήρθε στην Ακαδημία μας το 2021 σε ηλικία 13 χρόνων και αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Στη φετινή σεζόν με την Κ19 μετράει 14 συμμετοχές και 9 γκολ. Είναι μέλος της εθνικής Παίδων Κ19.

Συγχαίρουμε τον Χρύση για την επέκταση του συμβολαίου του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.»

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ταυτοποιήθηκαν οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους - «Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των σορών»

Ελλάδα

|

Category image

Australian Open: Στα ημιτελικά με άνεση ο Σίνερ, βρίσκει Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Επίσημα στην ΕΝΠ ο Κόζαρ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Κονομής

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Τέσσερις παίκτες του Άρη στα «ραντάρ» ομάδων του εξωτερικού

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Βαρύ το κλίμα και ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η κοινωνική προσφορά των σωματείων μας και η στήριξη της ΚΟΠ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι λόγοι της κατρακύλας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΕΝΠ: Άλλη μία κακή εμφάνιση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποχώρησε από την ενεργό δράση ο Πιάνιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανησυχία ΠΑ.Σ.Π. για τον εποπτικό ρόλο του ΚΟΑ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Australian Open: Εγκατέλειψε ο Μουζέτι και πέρασε αν και έχανε με 2-0 ο Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Χρύσης Ευαγγέλου: Με το «τριφύλλι» στο στήθος μέχρι το 2028

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κρούση της Αλ Χιλάλ για Παυλίδη - Πόσα εκατομμύρια ζήτησε η Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Λεβέντης μίλησε για ξένους διαιτητές, Φεριέρ και Αθλητικό Δικαστή

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη