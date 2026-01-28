Ο Χριστοδούλου στο Ομόνοια Αραδίππου - Απόλλων
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τον ορισμό των διαιτητών και του παρατηρητή διαιτησίας για τον αγώνα της 20ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή.
Παρασκευή, 30.01.2026 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
Θυμίζουμε πως το τελευταίο παιχνίδι που διαιτήτευσε ο Χριστοδούλου ήταν το Εθνικός – Ε.Ν. Ύψωνα, μετά το οποίο οι Αχνιώτες προέβηκαν σε καταγγελία εις βάρος του ίδιου και του βαρίστα Ροβέρτου Κώστα.