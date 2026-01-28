Τέσσερις παίκτες του Άρη στα «ραντάρ» ομάδων του εξωτερικού

Στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε ο Κώστας Παπαδόπουλος του Άρη για όλα τα ζητήματα που αφορούν την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του:

«Ο Κβιλιτάια ενημερώθηκε πως δεν θα είχε όσο χρόνο ο ίδιος θα ήθελε και επέλεξε να πάρει αυτή την απόφαση και τον ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε και την κατανόηση που έδειξε για να αποχωρήσει με κοινή συναινέσει λύση. Δεν είναι ότι δεν τον ήθελε ο προπονητής αλλά είχαν προτεραιότητα άλλοι παίκτες».

Για τον Κάστανο: «Δεν μπορούμε ποτέ να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως γίνεται έντονη διεργασία για να ολοκληρώσουμε μία μεταγραφή. Είμαστε σε προχωρημένες επαφές με δύο περιπτώσεις και θα δούμε ποια θα προχωρήσει. Έχουμε φέρει Κύπριους διεθνή το καλοκαίρι, όμως δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Το πιο πιθανόν θα γίνει μία μεταγραφή όμως θα δούμε».

«Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικούγια 4 παίκτες να πάρουν μεταγραφή. Πρόκειται για τους Μοντνόρ, Εφαγκέ, Μουσούντα και Σανέ. Ασφαλώς δεν θα φύγουν όλοι και αν θα προχωρήσει κάποια περίπτωση θα δείξει».

«Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν 2 σημαντικά παιχνίδια που χάσαμε και τα δύο. Με την ΑΕΛ δεν ήμασταν καλοί και χάσαμε, με την Ομόνοια οι παίκτες προσπάθησαν, όμως δεν τα κατάφεραν, ο αντίπαλος είχε παίκτη σε εξαιρετική μέρα και μας τιμώρησε. Πρέπει να βελτιώσουμε τα λάθη που έγιναν για να δούμε με καλύτερο μάτι τη συνέχεια».

«Κοβαλένγκο, Νίκολιτς Γκάουσταν εκτός, ο Σεμέδο θέλει ακόμη, ενώ εκτός θα είναι και ο Μπαλόγκουν που θα υποβληθεί σε επέμβαση».