ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κωστή έκανε σπαράλια την άμυνα του Χιμένεθ!
Δείτε το γκολ του Κύπριου χαφ μέσα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο 90+3΄.
Χάρη στο γκολ του Ιώαννη Κωστή, ο Λεβαδειακός απέδρασε με το 2-2 μέσα στην έδρα του Άρη.
Εξαιρετικό το γκολ του συμπατριώτη μας σε χρόνους καθυστέρησης.
@novasportsgr 🔥 Απίθανη ισοφάριση στο 92’ από τον Κωστή! 💥 Ο Κωστή πέρασε ανάμεσα από τρεις παίκτες του Άρη, απέφυγε και τον Αθανασιάδη, και σε κενή εστία έγραψε το 2-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης»! #SuperLeague #Aris #Levadiakos #Novasports #Football #slgr ♬ πρωτότυπος ήχος - Novasports