ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κωστή έκανε σπαράλια την άμυνα του Χιμένεθ!

Χάρη στο γκολ του Ιώαννη Κωστή, ο Λεβαδειακός απέδρασε με το 2-2 μέσα στην έδρα του Άρη.

Εξαιρετικό το γκολ του συμπατριώτη μας σε χρόνους καθυστέρησης.