Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

Η δράση στην 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan ολοκληρώνεται απόψε με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 18:00 στο «Αμμόχωστος» η Ένωση Νέων Ύψωνα αντιμετωπίζει την Ομόνοια Λευκωσίας, με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 6.90 στη νίκη των γηπεδούχων, 4.45 στην ισοπαλία και 1.42 στη νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 2.57.

Στις 19:00 στο ΓΣΠ έχουμε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία σε απόδοση 1.25, την ισοπαλία στα 5.10 και την επικράτηση της ομάδας του Γιώργου Κωστή στα 13.50. Ο καταλογισμός πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 5.30.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος την ίδια ώρα στο Αλφαμέγα θα αρχίσει το τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού, ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΛ. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.26 στη νίκη του Άρη, 5.40 στην ισοπαλία και 10.75 στην πιθανότητα νίκης της ΑΕΛ. Τέλος, το ενδεχόμενο να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, προσφέρεται στα 2.60.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!