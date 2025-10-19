ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση στην 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan ολοκληρώνεται απόψε με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 18:00 στο «Αμμόχωστος» η Ένωση Νέων Ύψωνα αντιμετωπίζει την Ομόνοια Λευκωσίας, με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 6.90 στη νίκη των γηπεδούχων, 4.45 στην ισοπαλία και 1.42 στη νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 2.57.

Στις 19:00 στο ΓΣΠ έχουμε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία σε απόδοση 1.25, την ισοπαλία στα 5.10 και την επικράτηση της ομάδας του Γιώργου Κωστή στα 13.50. Ο καταλογισμός πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 5.30.

Τέλος την ίδια ώρα στο Αλφαμέγα θα αρχίσει το τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού, ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΛ. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.26 στη νίκη του Άρη, 5.40 στην ισοπαλία και 10.75 στην πιθανότητα νίκης της ΑΕΛ. Τέλος, το ενδεχόμενο να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, προσφέρεται στα 2.60.

Διαβαστε ακομη