Μόνιμοι «κάτοικοι» στους ομίλους!

Η ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι γεμάτη στιγμές υπερηφάνειας, συγκίνησης και επιτυχιών που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Αυτές οι ανεπανάληπτες στιγμές συνεχίστηκαν και στη φετινή περίοδο! Η Πάφος FC έγραψε χρυσή σελίδα στην ιστορία της αλλά και σε αυτήν του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η παρουσία της στη League Phase του Champions League αύξησε τον αριθμό των κυπριακών ομάδων σε φάση ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από πέντε σε έξι! Ωστόσο, κάθε παρουσία σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι τεράστια επιτυχία για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Με τις προκρίσεις της ΑΕΚ και της Ομόνοιας στη League Phase του Conference League, αυξήθηκε και ο συνολικός αριθμός των κυπριακών συλλόγων στους ομίλους των διοργανώσεων. Συγκεκριμένα, από το 2008-09 μέχρι σήμερα, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε 29 φορές σε φάση ομίλων. Συνολικά, οχτώ διαφορετικές ομάδες κατάφεραν να… κολυμπήσουν στα βαθιά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αποδεικνύοντας τα βήματα προόδου του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα που άνοιξε τον δρόμο

Η Ανόρθωση έκανε το ιστορικό βήμα το 2008-09, ως η πρώτη κυπριακή ομάδα που μπήκε σε ομίλους του Champions League. Η τότε ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια απέσπασε ισοπαλίες από Ίντερ και Βέρντερ και νίκησε τον Παναθηναϊκό, γράφοντας χρυσές σελίδες στην ιστορία της. Η Ανόρθωση είχε και μία δεύτερη συμμετοχή στους ομίλους, αυτή στο Conference League, το 2021-22.

Ο ευρωπαίος ΑΠΟΕΛ!

Ο ΑΠΟΕΛ είναι χωρίς αμφιβολία η ομάδα που έφερε την Κύπρο στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Με εννέα συνολικά συμμετοχές στους ομίλους, εκ των οποίων οι τέσσερις στο Champions League (2009-10, 2011-12, 2014-15, 2017-18), οι γαλαζοκίτρινοι αποτελούν διαχρονικό σημείο αναφοράς. Ιδιαίτερα αξέχαστη είναι η πορεία τους τη σεζόν 2011-12, όταν όχι μόνο προκρίθηκαν από τη φάση των ομίλων αλλά έφτασαν μέχρι τους 8 του Champions League. Σημαντικές ήταν και οι τέσσερις παρουσίες τους στο Europa League (2013-14, 2015-16, 2016-17, 2019-20), καθώς και η μία στο Conference League (2024-25).

Για πρώτη φορά

Η ΑΕΚ έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που άνοιξε τον δρόμο για τους ομίλους του Europa League, την περίοδο 2011-12. Από τότε έκλεισε άλλες δύο φορές θέση στους ομίλους της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, το 2018-19 και το 2022-23, ενώ φέτος (2025-26) για πρώτη φορά θα συμμετέχει στη League Phase του Conference League.

Την ακολούθησε η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ είχε γίνει η δεύτερη κυπριακή ομάδα, μετά την ΑΕΚ, που αγωνίστηκε στους ομίλους του Europa League, την περίοδο 2012-13. Ως πρωταθλήτρια της περασμένης περιόδου, είχε παλέψει για τους ομίλους του Champions League αλλά δεν τα κατάφερε, αποκτώντας τελικά πολύτιμες εμπειρίες στο Europa League.

Χρυσή περίοδος!

Ο Απόλλωνας είχε σταθερή ευρωπαϊκή πορεία για μια αρκετά μεγάλη περίοδο. Οι κυανόλευκοι μετρούν πέντε συμμετοχές σε ομίλους. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν τέσσερις φορές στους ομίλους του Europa League (2013-14, 2014-15, 2017-18, 2018-19) και μία σε αυτούς του Conference League (2022-23).

5η φορά σε έξι χρόνια!

Δυναμική είναι η παρουσία της Ομόνοιας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κατά την τελευταία εξαετία. Το 2020-21 και το 2022-23 συμμετείχε στο Europa League, ενώ τις χρονιές 2021-22 και 2024-25 προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League, επίτευγμα που επανέλαβε και φέτος (2025-26).

Πολύτιμες εμπειρίες

Ο Άρης γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να κάνει αισθητή την παρουσία του και στην Ευρώπη. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» σημείωσε την πρώτη της παρουσία στους ομίλους του Europa League τη σεζόν 2023-24, αποκτώντας πλούσιες εμπειρίες.

«Προθέρμανση» πριν το… μπαμ!

Η Πάφος FC πρωτοπερπάτησε στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και συγκεκριμένα του Conference League την περσινή περίοδο (2024-25). Φέτος (2025-26) ήρθε η εκτόξευση της ομάδας, καθώς προκρίθηκε στη Legue Phase του Champions League, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη για το κυπριακό ποδόσφαιρο.