Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα

Η στιγμή για την πρώτη σέντρα της σεζόν στην Premier League έφτασε.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται την περσινή έκπληξη του Μπόρνμουθ (15/08, 22:00) με στόχο τη νικηφόρα πρεμιέρα.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Άρνε Σλοτ να παρατάξει τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Σε αυτή υπάρχουν τέσσερα νέα πρόσωπα, καθώς οι Φρίμπονγκ, Κερκέζ, Βιρτς κι Εκιτικέ είναι καλοκαιρινά μεταγραφικά αποκτήματα.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κερκέζ, Σόμποσλαϊ, ΜακΆλιστερ, Σαλάχ, Χάκπο, Βιρτς, Εκιτικέ

