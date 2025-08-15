Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα
ΓΗΠΕΔΟ
Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Άρνε Σλοτ στην πρεμιέρα της πρωταθλήτριας Λίβερπουλ απέναντι στην Μπόρνμουθ (15/08, 22:00)
Η στιγμή για την πρώτη σέντρα της σεζόν στην Premier League έφτασε.
Η Λίβερπουλ υποδέχεται την περσινή έκπληξη του Μπόρνμουθ (15/08, 22:00) με στόχο τη νικηφόρα πρεμιέρα.
Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Άρνε Σλοτ να παρατάξει τους πρωταθλητές Αγγλίας.
Σε αυτή υπάρχουν τέσσερα νέα πρόσωπα, καθώς οι Φρίμπονγκ, Κερκέζ, Βιρτς κι Εκιτικέ είναι καλοκαιρινά μεταγραφικά αποκτήματα.
Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κερκέζ, Σόμποσλαϊ, ΜακΆλιστερ, Σαλάχ, Χάκπο, Βιρτς, Εκιτικέ
