Ντύνεται στα χρώματα του FIBA EuroBasket 2025 το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού

Μετά και τη διεξαγωγή του ECOMMBX Cup στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, το περασμένο Σαββατοκύριακο (9-10 Αυγούστου), σήμανε η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη αθλητική στιγμή στην Κύπρο, τη διεξαγωγή του Γ’ Ομίλου του FIBA EuroBasket 2025.

Τα παιχνίδια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή του δικού μας αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Τις επόμενες ημέρες θα εγκατασταθεί το ειδικό για τη διοργάνωση παρκέ στο ανακαινισμένο στάδιο της Λεμεσού, το οποίο θα είναι «ντυμένο» στα χρώματα της Κύπρου και του Ευρωμπάσκετ, προβάλλοντας έτσι τη χώρα μας σε όλο τον πλανήτη, ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, αφού οι εικόνες θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο μέσω των τηλεοπτικών μεταδόσεων κι όχι μόνο. Πέραν του παρκέ, σε εξέλιξη βρίσκεται το branding του γηπέδου, στα χρώματα του FIBA EuroBasket 2025.

Το προσωπικό και οι εθελοντές, που εργάζονται για να είναι όλα στην εντέλεια ενόψει της έναρξης του μεγάλου τουρνουά, δουλεύουν πυρετωδώς για τις τελικές προετοιμασίες, τόσο για την πλήρη ωραιοποίηση του σταδίου, όσο και για τις τελικές ρυθμίσεις στον οργανωτικό τομέα.

Εξάλλου, με την πολύτιμη εμπειρία που πρόσφερε το ECOMMBX Cup πλέον δίνεται η δυνατότητα για βελτίωση των όποιων λαθών και παραλείψεων, ώστε η Κύπρος να είναι πανέτοιμη να ανταπεξέλθει στις υψηλές προσδοκίες διεξαγωγής μίας τέτοιας διοργάνωσης. Μέσω του ECOMMBX Cup, πάντως, φάνηκε περίτρανα ότι η Κύπρος αξίζει να αναλαμβάνει τέτοιες -διεθνής εμβέλειας- διοργανώσεις και οποιαδήποτε κενά θα συμπληρωθούν μέχρι την έναρξη του FIBA EuroBasket 2025.

«Περήφανοι για την επιτυχία του ECOMMBX Cup»

«Είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχία του ECOMMBX Cup που φιλοξενήσαμε στην Κύπρο! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που γέμισε το γήπεδο, στις εθνικές ομάδες Ελλάδας, Ισραήλ και Σερβίας για την παρουσία τους, και το πιο θερμό ‘ευχαριστώ’ στον χορηγό μας, ECOMMBX, που στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΟΚ, κ. Ανδρέας Μουζουρίδης και συμπληρώνει «ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες καθώς και όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν ακούραστα επί μήνες, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία τόσο το ECOMMBX Cup όσο και η μεγάλη διοργάνωση που ακολουθεί, το FIBA EuroBasket 2025».

«Με σεβασμό και τήρηση των κανόνων της FIBA»

Ο κ. Μουζουρίδης κάνει λόγο και για την εφαρμογή του προγράμματος Park & Ride, μέσω του οποίου γινόταν η μετάβαση των θεατών από το Τσίρειο στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, κάτι που θα εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο βαθμό και κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ, τονίζοντας ότι: «Κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού». Φυσικά, επισημαίνει ότι επιδίωξη είναι όπως γίνουν όλα τα απαιτούμενα βήματα, προς ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των θεατών, πάντοτε με βάση και τους κανονισμούς της FIBA. «Λάβαμε όλα τα μηνύματα και τις εισηγήσεις σας και να είστε σίγουροι ότι τις εξετάζουμε σοβαρά. Στόχος μας είναι να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, με σεβασμό και τήρηση των κανονισμών της FIBA» αναφέρει.

Καταλήγοντας, ο διοικητικός ηγέτης της Ομοσπονδίας, στέλνει μήνυμα στήριξης στην Εθνική μας ομάδα, στην ιστορική παρουσία της στη διοργάνωση: «Η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον ξεκινήσει για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη χώρα μας! Με ανυπομονησία, περιμένουμε όλο τον κόσμο δίπλα στην Εθνική μας ομάδα, για να απολαύσει τη μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή της Ευρώπης!».

Σημειώνεται ότι συνεχίζεται η προπώληση για τους αγώνες του Γ’ Ομίλου, μέσω της more.com, στο: https://www.more.com/en/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/