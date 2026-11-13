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Αντσελότι: «Το Μουντιάλ έκλεισε έναν κύκλο για μια γενιά παικτών της Βραζιλίας» - Tι είπε για Ραφίνια

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε για την ανανέωση της εθνικής Βραζιλίας, τους στόχους ενόψει του 2028 και του 2030, αλλά και τη σημασία της προστασίας των ποδοσφαιριστών.

Στη νέα σελίδα που επιχειρεί να ανοίξει η εθνική Βραζιλίας, αλλά και στη φιλοσοφία που θέλει να ακολουθήσει ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων, αναφέρθηκε ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός τεχνικός έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας ανταγωνιστικής γενιάς, ενώ έστειλε μήνυμα και σχετικά με τη διαχείριση των διεθνών, υπογραμμίζοντας πως η υγεία των ποδοσφαιριστών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Ο προπονητής της Σελεσάο στάθηκε αρχικά στην αλλαγή γενιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξηγώντας πως το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε το τέλος ενός κύκλου για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, έθεσε ως επόμενους μεγάλους στόχους το Copa America του 2028 και το Μουντιάλ του 2030.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ραφίνια, με αφορμή τη συμφωνία της Μπαρτσελόνα με την ομοσπονδία της Βραζιλίας για τον περιορισμό του χρόνου συμμετοχής του με την εθνική ομάδα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.

Ο Αντσελότι ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει διάθεση να επιβαρύνονται οι ποδοσφαιριστές, τονίζοντας ότι τόσο οι σύλλογοι όσο και η εθνική έχουν κοινό συμφέρον να επιστρέφουν οι διεθνείς στις ομάδες τους απόλυτα υγιείς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο έκλεισε έναν κύκλο για μια γενιά παικτών. Τώρα χτίζουμε μια νέα γενιά, η οποία θα είναι συγκεντρωμένη και ανταγωνιστική στις επόμενες επίσημες διοργανώσεις μας: το Copa America του 2028 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Η προτεραιότητα είναι πάντα η υγεία του παίκτη. Αν είναι στο 100%, προπονείται. Αν είναι στο 100%, αγωνίζεται. Και υπό αυτό το πρίσμα, παρακολουθούμε τον χρόνο συμμετοχής του. Οι σύλλογοι μπορούν να είναι ήσυχοι όσον αφορά την εθνική ομάδα.

Προτεραιότητα για όλους είναι η υγεία του αθλητή. Θέλουμε πάντα ο αθλητής να επιστρέφει έτοιμος να αγωνιστεί και χωρίς τραυματισμούς».

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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