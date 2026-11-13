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Εφιαλτικό ημίχρονο για την Ελλάδα και αρνητικό ρεκόρ με πεντάρα από την Ολλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ελλάδα έζησε εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο στην Ολλανδία, δέχθηκε πέντε γκολ και έγραψε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της, καταγράφοντας αρνητικό ρεκόρ!

Εφιαλτικές στιγμές βιώνει η Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ, στην αναμέτρηση με την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του Nations League. Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, δεχόμενη πέντε γκολ και γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της.

Η εικόνα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν απογοητευτική. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην πίεση των γηπεδούχων, παρουσίασε τεράστια αμυντικά κενά και είδε τους Ολλανδούς να εκμεταλλεύονται σχεδόν κάθε αδυναμία της. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί πίσω στο σκορ με πέντε γκολ πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο 45λεπτο.

Το ιστορικό στοιχείο είναι ακόμη πιο βαρύ: Η Εθνική Ελλάδας δέχθηκε για πρώτη φορά πέντε γκολ σε ένα ημίχρονο, καταγράφοντας ένα πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Μέχρι σήμερα, το χειρότερο παθητικό της σε ένα ημίχρονο ήταν τέσσερα γκολ, επίδοση που είχε καταγραφεί σε δύο διαφορετικές αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, στις 16 Αυγούστου 2006, στο φιλικό με την Αγγλία στο «Ολντ Τράφορντ», η Ελλάδα είχε δεχθεί τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και είχε πάει στα αποδυτήρια με το εις βάρος της 4-0. Τα τέρματα είχαν σημειώσει οι Τζον Τέρι (14'), Φρανκ Λάμπαρντ (30') και Πίτερ Κράουτς (35', 42').

Το ίδιο είχε συμβεί και στις 5 Σεπτεμβρίου 2001, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φινλανδία. Η Εθνική είχε δεχθεί τέσσερα γκολ στο πρώτο μέρος, με τους γηπεδούχους να επικρατούν τελικά με 5-1.

Αυτήν τη φορά, ωστόσο, η κατάρρευση ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Τα πέντε γκολ από την Ολλανδία μέσα σε μόλις 45 λεπτά ξεπέρασαν το προηγούμενο αρνητικό όριο των τεσσάρων και διαμόρφωσαν ένα νέο, ιστορικά αρνητικό ρεκόρ για την Εθνική Ελλάδας.

sport-fm.gr

 

 

 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες ΟμαδεςΕλλαδα

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