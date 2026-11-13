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Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για την επιστροφή του Ροναλντίνιο στη δράση

ΓΗΠΕΔΟ

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Την ερχόμενη Κυριακή (15/11) ο μεγάλος Ροναλντίνιο επιστρέφει στην ενεργό δράση, στο ματς της Ραβένα με τη Φορλί. Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια.

Μια πολύ μεγάλη ημέρα για τους φίλους του Ροναλντίνιο και του ποδοσφαίρου γενικότερα πλησιάζει, καθώς ο Βραζιλιάνος μάγος επιστρέφει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Ραβένα.

Ο Ρόνι θα φορέσει και πάλι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε επίσημο παιχνίδι, όντας πλέον 46 ετών και 11 χρόνια μετά την απόσυρσή του, για χάρη του κλαμπ από την 3η Κατηγορία της Ιταλίας, στο παιχνίδι με τη Φορλί την Κυριακή (15/11, 18:30).

Την Παρασκευή (13/11) ο Ροναλντίνιο έφτασε στην ιταλική πόλη, έτυχε φυσικά φοβερής υποδοχής και πλέον όλος ο κόσμος περιμένει να τον δει να κάνει τα κόλπα του, γιατί όχι να πετύχει και το 300ο γκολ της καριέρας του (σσ σταμάτησε στα 299).

Μάλιστα, οι τιμές των εισιτηρίων δεν είναι και τόσο...τσιμπημένες, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος και την αγάπη που υπάρχει προς το πρόσωπό του. Τα πιο φθηνά εισιτήρια για τις εξέδρες του γηπέδου Bruno Benelli είναι στα 20 ευρώ (παιδιά κάτω των 14 ετών), ενώ τα ακριβότερα φτάνουν τα 150 ευρώ.

gazzetta.gr

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