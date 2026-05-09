Νίκη με... δάκρυα για Εθνικό, επιστρέφει στη Β΄ Κατηγορία!

Ο Εθνικός έκανε το καθήκον του, πήρε διπλό στο Παραλίμνι για την προτελευταία αγωνιστική του β΄ γκρουπ αλλά δεν τον... βόλεψαν τα υπόλοιπα αποτελέσματα, έτσι υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη Β' Κατηγορία! Η ομάδα της Άχνας κέρδισε με 3-1 την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου», όμως το τρίποντο δεν ήταν αρκετό, καθώς η νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΛ δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει την παραμονή του την τελευταία αγωνιστική.

Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν στο πρώτο λεπτό κάθε ημιχρόνου, με τους Μασάδο (1΄) και Γιούση (46΄) να βρίσκουν δίχτυα, αλλά και να έχουν τις ασίστ ο καθένας στο γκολ του άλλου. Ο Γκούρεζ (52΄) μείωσε για την (εδώ και καιρό υποβιβασμένη) Ένωση, ενώ ο Καμάτσο στο 86΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Ο Εθνικός έφτασε τους 33 βαθμούς και ναι μεν είναι σε απόσταση βολής (-2) από τον 12ο Ακρίτα, όμως δεν... προλαβαίνει τις θέσεις σωτηρίας καθώς ο 11ος Ολυμπιακός απέχει τέσσερις βαθμούς (37β.). Οι Αχνιώτες επιστρέφουν στη Β' Κατηγορία μετά τη σεζόν 2022/23 και έπειτα από τρεις συνεχόμενες σεζόν στα «σαλόνια».

ΕΝΩΣΗ: Λαζάρ, Παναγή, Ιωάννου, Οκέκε, Σάκιτς, Σολωμού (72΄ Γκόλντσαντ), Κοσμάς (58΄ Κατσιάρης), Γκούρεζ (79΄ Ιωάννου), Καζάν (72΄ Σιμονόφσκι), Κύζας, Έλα.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Μπάχανακ (80΄ Ψάλτης), Λομοτέι (22΄ Φελίπε), Αγγελόπουλος (63΄ Μάια), Κονφέ, Νενέκο, Μασάδο, Πεχλιβάνης, Γιούσης, Παπαγεωργίου (63΄ Καμάτσο), Αντερέγκεν (80΄ Σιβέριο).

ΣΚΟΡΕΡ: 52' Γκούρεζ / 1΄ Μασάδο, 46΄ Γιούσης, 86΄ Καμάτσο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 84΄ Σιβέριο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

