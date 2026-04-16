Παιχνίδι-αγγαρεία για την Ένωση

Η Ένωση πάει αύριο στο «Άλφαμεγα» για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ σε άλλο ένα αδιάφορο ματς με στόχο το καλύτερο. Πρόκειται για παιχνίδι αγγαρεία, όπως και τα προηγούμενα, αλλά και αυτά που απομένουν για την Ένωση.

Η αλήθεια είναι ότι η προσοχή όλων στο Παραλίμνι είναι στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος που λήγει αύριο. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το μόνο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είναι από την επιτροπή των οκτώ. Η επιτροπή αποτελείται από τους Δαμιανό Κουζαλή, Βαγγέλη Βίττη, Μαυρίκιο Μαυρουδή, Θεόδωρο Χατζηζαχαρία, Μαρία Κώνσταντου, Γιώργο Καλλίσιη, Φώτη Θωμά, και Νίκο Φλουρκά,

Θα αναλάβουν άμεσα

Η προθεσμία λήγει σήμερα οπότε αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο τα ηνία της ποδοσφαιρικής Ένωσης θα αναλάβει άμεσα η επιτροπή των οκτώ. Αν βρεθεί άλλος ενδιαφερόμενος οι βυσσινί θα πάνε σε γενική συνέλευση η οποία θα αποφασίσει σε ποιον θα δώσει τα κλειδιά.