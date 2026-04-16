Ο Ουναΐ στη λίστα του Σιμεόνε: «Η Ατλέτικο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει τη ρήτρα του»

Η εξαιρετική σεζόν του Αζεντίν Ουναΐ στη La Liga προσελκύει το ενδιαφέρον από κορυφαίους συλλόγους, μεταξύ των οποίων η Ατλέτικο Μαδρίτης

Στα «ραντάρ» της Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ! Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Εκρέμ Κονούρ, ο 25χρονος χαφ της Τζιρόνα βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα των «ροχιμπλάνκος» ενόψει καλοκαιριού, αλλά και άλλων ομάδων μεταξύ αυτών Βιγιαρεάλ, Μπράιτον και Άστον Βίλα.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η ρήτρα του ποδοσφαιριστή ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν είναι απαγορευτικό για κανέναν τους, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Η εξαιρετική σεζόν του Ουναΐ με την Τζιρόνα

Ο Αζεντίν Ουναΐ μεταγράφηκε στην Τζιρόνα το περασμένο καλοκαίρι έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Παρόλο που έχει απουσιάσει σε αρκετά ματς λόγω τραυματισμού, έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ, με την συνολική παρουσία του να είναι κομβική. Μάλιστα, το ένα γκολ το είχε σκοράρει κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, στην εντός έδρας ισοπαλία της Τζιρόνα με την «Βασίλισσα». 

Εξαιρετικό ήταν και το πέρασμα του Μαροκινού από τα μέρη μας με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Ουναΐ είχε ενταχθεί στο «τριφύλλι» δανεικός από την ομάδα της Μαρσέιγ και η ποιοτητά του ήταν οφθαλμοφανής. Ο 25χρονος μεταγραφικός στόχος της Ατλέτικο Μαδρίτης την περασμένη χρονιά είχε 37 συμμετοχές με 5 γκολ και 7 ασίστ

Έλαμψε στο Μουντιάλ του 2022 

Ο Αζεντίν Ουναΐ ήταν ένα από τα πιο «hot» ονόματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Το Μαρόκο είχε κάνει μια ιστορική πορεία φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου αποκλείστηκε από την Γαλλία, με τον 21χρονο τότε χαφ όχι μόνο να είναι βασικός αλλά και ένας από τους καλύτερους για την ομάδα του.

Τον Γενάρη του 2023 κορυφαίοι σύλλογοι έδειξαν ενδιαφέρον, μεταξύ αυτών και η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά εν τέλει κατέληξε στην Μαρσέιγ έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί δεν κατάφερε να αγγίξει υψηλές αποδόσεις και για αυτό τον λόγο τον δάνεισε αρχικά και εν τέλει τον πούλησε. Λίγα χρόνια μετά φαίνεται πως ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκει ξανά τον εαυτό του και είναι έτοιμος να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. 

Πάνω από 400.000 οι εισφορές στην πλατφόρμα του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αταμάν: «Πρέπει να εστιάσουμε 100% στο παιχνίδι που παίξαμε με την Μπαρτσελόνα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ουναΐ στη λίστα του Σιμεόνε: «Η Ατλέτικο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει τη ρήτρα του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Επιβεβαίωσε πως αποχωρεί ο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένα έργο σε επανάληψη

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Πράσινος» ξεσηκωμός - Πάει για sold out με ΑΠΟΕΛ η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θέλει Μουζακίτη η Γιουβέντους: «Ο Κιελίνι διαπραγματεύεται για το ελληνικό διαμάντι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παιχνίδι-αγγαρεία για την Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη διάθεση του Μιχαΐλοβιτς ο Οφόρι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έμεινε εκτός ορισμών ο Σολωμού, μετά από τα παράπονα του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντέρμπι χωρίς Κύπριο ρέφερι - Ενίσχυση με ξένους στο VAR σε δύο παιχνίδια του β' γκρουπ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τον Σπύρο Νεοφυτίδη η FIFPRO στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ανάρτηση της Ομόνοιας για τον... μίστερ ασίστ Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H Ντόρτμουντ «έδεσε» τον Σλότερμπεκ μέχρι το 2031 και έβαλε ειδική ρήτρα για τρεις ομάδες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και αν ένας 16χρονος της δώσει ένα πρωτάθλημα;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη