Ο Ουναΐ στη λίστα του Σιμεόνε: «Η Ατλέτικο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει τη ρήτρα του»

Στα «ραντάρ» της Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ! Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Εκρέμ Κονούρ, ο 25χρονος χαφ της Τζιρόνα βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα των «ροχιμπλάνκος» ενόψει καλοκαιριού, αλλά και άλλων ομάδων μεταξύ αυτών Βιγιαρεάλ, Μπράιτον και Άστον Βίλα.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η ρήτρα του ποδοσφαιριστή ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν είναι απαγορευτικό για κανέναν τους, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Η εξαιρετική σεζόν του Ουναΐ με την Τζιρόνα

Ο Αζεντίν Ουναΐ μεταγράφηκε στην Τζιρόνα το περασμένο καλοκαίρι έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Παρόλο που έχει απουσιάσει σε αρκετά ματς λόγω τραυματισμού, έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ, με την συνολική παρουσία του να είναι κομβική. Μάλιστα, το ένα γκολ το είχε σκοράρει κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, στην εντός έδρας ισοπαλία της Τζιρόνα με την «Βασίλισσα».

Εξαιρετικό ήταν και το πέρασμα του Μαροκινού από τα μέρη μας με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Ουναΐ είχε ενταχθεί στο «τριφύλλι» δανεικός από την ομάδα της Μαρσέιγ και η ποιοτητά του ήταν οφθαλμοφανής. Ο 25χρονος μεταγραφικός στόχος της Ατλέτικο Μαδρίτης την περασμένη χρονιά είχε 37 συμμετοχές με 5 γκολ και 7 ασίστ.

Έλαμψε στο Μουντιάλ του 2022

Ο Αζεντίν Ουναΐ ήταν ένα από τα πιο «hot» ονόματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Το Μαρόκο είχε κάνει μια ιστορική πορεία φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου αποκλείστηκε από την Γαλλία, με τον 21χρονο τότε χαφ όχι μόνο να είναι βασικός αλλά και ένας από τους καλύτερους για την ομάδα του.

Τον Γενάρη του 2023 κορυφαίοι σύλλογοι έδειξαν ενδιαφέρον, μεταξύ αυτών και η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά εν τέλει κατέληξε στην Μαρσέιγ έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί δεν κατάφερε να αγγίξει υψηλές αποδόσεις και για αυτό τον λόγο τον δάνεισε αρχικά και εν τέλει τον πούλησε. Λίγα χρόνια μετά φαίνεται πως ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκει ξανά τον εαυτό του και είναι έτοιμος να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο.

Athletiko.gr