Φεύγει ο Κοσμάς αποτελεί ερωτηματικό ο Μαρκόφσκι

Ο Γιώργος Κοσμάς θα αποχωρήσει με το τέλος της σεζόν από τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης καθώς αυτό ανακοινώθηκε επίσημα πριν καιρό. Με αυτά τα δεδομένα ο προπονητής Μπόγιαν Μαρκόφσκι είναι άγνωστο εάν θα παραμείνει στον πάγκο αφού ήταν επιλογή του Κοσμά.

Για το μέλλον του Βορειομακεδόνα τεχνικού θα αποφασίσει η νέα επιτροπή που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Να σημειωθεί πως ο Μαρκόφσκι είναι ο πέμπτος προπονητής που κοουτσάρει φέτος την Ένωση.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή (17/04) λήγουν οι υποψηφιότητες για εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έγινε γνωστό πως υπάρχει ενδιαφέρον από οκτώ συγκεκριμένα άτομα για να αναλάβουν την ομάδα. Εάν δεν προκύψει κάτι άλλο θα αναλάβουν αυτοί

Τέλος, την Παρασκευή η Ένωση θα πάει στο «Άλφαμέγα» για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι για το οποίο θα προσπαθήσει για το καλύτερο.