Ποτσετίνο, Κλοπ και Ντεσάν στη λίστα της Ρεάλ ενόψει καλοκαιριού!

Ο χθεσινοβραδινός αποκλεισμός από τα προημιτελικά του Champions League έθεσε τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός στόχων για φέτος, καθώς, οι «μερένχες» αναμένεται να τελειώσουν τη σεζόν χωρίς κούπα!

Η ομιλία του Φλορεντίνο Πέρεθ στους παίκτες μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή, καθώς αναμένονται μεγάλες και ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα στις τάξεις των Μαδριλένων ενόψει καλοκαιριού.

Ήδη, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αποχώρηση του Άλβαρο Αρμπελόα από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, με τα πρώτα ονόματα για τη διάδοχη κατάσταση να έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον προπονητή που θα αναλάβει το δύσκολο έργο να επαναφέρει τον σύλλογο στις επιτυχίες, βρίσκονται οι Γιούργκεν Κλοπ, Ντιντιέ Ντεσάν και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση γύρω από τον εκλεκτό της διοίκησης που θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία των «μερένχες», την στιγμή που όλα δείχνουν ότι η τρέχουσα σεζόν θα ολοκληρωθεί με τον Αρμπελόα στον πάγκο.

