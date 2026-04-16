Ντέρμπι χωρίς Κύπριο ρέφερι - Ενίσχυση με ξένους στο VAR σε δύο παιχνίδια του β' γκρουπ

Οι διαιτητές της επόμενης αγωνιστικής των πλέι οφ και πλέι άουτ.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανανοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της  Cyprus League by Stoiximan οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 18 και 19 Απριλίου 2026.Α’ όμιλος, 4η αγωνιστική

Σάββατο, 18 Απριλίου

17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Lukasz Kuzma

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Bartosz Pawel Frankowski

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

 

18:00 Πάφος F.C. – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Jacob Karlsen

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Jonas Hansen

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

 

19:00 Άρης Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Peiman Simani

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Dragomir Draganov

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

 

Β’ Όμιλος, 3η αγωνιστική

Κυριακή, 19 Απριλίου

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Dragomir Draganov

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

 

17:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

19:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: Αμμόχωστος Επιστροφή

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Bartosz Pawel Frankowski

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

