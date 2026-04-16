Ντέρμπι χωρίς Κύπριο ρέφερι - Ενίσχυση με ξένους στο VAR σε δύο παιχνίδια του β' γκρουπ
Οι διαιτητές της επόμενης αγωνιστικής των πλέι οφ και πλέι άουτ.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανανοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της Cyprus League by Stoiximan οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 18 και 19 Απριλίου 2026.Α’ όμιλος, 4η αγωνιστική
Σάββατο, 18 Απριλίου
17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Lukasz Kuzma
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Bartosz Pawel Frankowski
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
18:00 Πάφος F.C. – ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Jacob Karlsen
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Jonas Hansen
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
19:00 Άρης Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Peiman Simani
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Dragomir Draganov
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
Β’ Όμιλος, 3η αγωνιστική
Κυριακή, 19 Απριλίου
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Dragomir Draganov
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
17:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
19:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: Αμμόχωστος Επιστροφή
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Bartosz Pawel Frankowski
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης