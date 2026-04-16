Με τον Σπύρο Νεοφυτίδη η FIFPRO στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ

Ανακοίνωση από τον ΠΑ.Σ.Π. αναφορικά με την παρουσία του Σπύρου Νεοφυτίδη στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) και εκ των αντιπροέδρων της FIFPRO Europe, Σπύρος Νεοφυτίδης, συμμετείχε στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Φόρουμ (EU Sport Forum 2026), το οποίο άρχισε χθες και ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Coral Beach Hotel & Resort στην Πάφο.

Ως το κορυφαίο θεσμικό ραντεβού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αθλητισμό, το Φόρουμ έφερε στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους κυβερνήσεων, διεθνείς οργανισμούς και κοινωνικούς εταίρους, χαράσσοντας τη στρατηγική για το μέλλον του χώρου στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, η διοργάνωση απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα για το ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση το κυπριακό ποδόσφαιρο, με την παρουσία του κ. Νεοφυτίδη να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ρόλου των ποδοσφαιριστών στις συζητήσεις για την εξέλιξη του αθλήματος.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα, όπως:

  • Το μέλλον του ευρωπαϊκού αθλητισμού και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.
  • Η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας μέσω της άσκησης.
  • Η ψυχική υγεία και η ανθεκτικότητα των αθλητών.
  • Η βιωσιμότητα και η ακεραιότητα στον επαγγελματικό αθλητισμό.
  • Η ενίσχυση της αθλητικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο κ. Νεοφυτίδης, μαζί με τον Διευθυντή Παγκόσμιας Πολιτικής και Στρατηγικών Σχέσεων της FIFPRO, Alexander Bielefeld, πραγματοποίησαν σειρά σημαντικών συναντήσεων με εταίρους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι επαφές με εκπροσώπους της UEFA, όπου τέθηκαν επί τάπητος φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, όπως η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και τα φαινόμενα άνισης μεταχείρισης στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η παρουσία του ΠΑ.Σ.Π. στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μέσω της θεσμικής συμμετοχής του στη FIFPRO Europe διασφαλίζεται η άμεση εκπροσώπηση των Κύπριων ποδοσφαιριστών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διεθνή πλατφόρμα για να αναδεικνύει τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις και ένα δίκαιο, ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες.

