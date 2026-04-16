Έμεινε εκτός ορισμών ο Σολωμού, μετά από τα παράπονα του ΑΠΟΕΛ

Η ΚΟΠ πήρε την απόφαση να μείνει εκτός ορισμών ο διαιτητής Δημήτρης Σολωμού για την ερχόμενη αγωνιστική. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων και πιέσεων γύρω από τη διαιτησία στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Τα επανειλημμένα παράπονα που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα, με πιο πρόσφατα αυτά από τον ΑΠΟΕΛ, φαίνεται να διαμόρφωσαν το σκηνικό για την προσωρινή απομάκρυνσή του από τα γήπεδα.

Η μη συμπερίληψή του στους ορισμούς δεν αποτελεί απαραίτητα τιμωρία, αλλά περισσότερο μια κίνηση διαχείρισης της έντασης και προστασίας τόσο του ίδιου όσο και της αξιοπιστίας της διαιτησίας.