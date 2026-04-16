Μάντσεστερ Σίτι: Επιβεβαίωσε πως αποχωρεί ο Σίλβα

Η αγγλική ομάδα σήμερα επιβεβαίωσε ότι ο Μπερνάρντο Σίλβα θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Θυμίζουμε ότι ήδη πολλές φορές είχε ζητηθεί από τον Πεπ Γκουαρντιόλα να πάρει θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα, την στιγμή που οι φήμες τον ήθελαν να αποτελεί μεταγραφικό στόχο μεγάλης ισπανικής ομάδας, αλλά και ιταλικής.

