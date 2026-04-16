«Πίστη και ενότητα»: Το μήνυμα του Νίκολιτς πριν τη μεγάλη ρεβάνς με τη Ράγιο

Ο Μάρκο Νίκολιτς, με ανάρτησή του στα social media, έστειλε το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη μεγάλη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Σέρβος προπονητής στάθηκε στην ανάγκη για «πίστη και ενότητα», καλώντας άπαντες στον σύλλογο να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για μια μεγάλη ανατροπή.

Η Ένωση καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από το πρώτο παιχνίδι στο Βαγιέκας, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τον Νίκολιτς να επιχειρεί να «ντοπάρει» ψυχολογικά την ομάδα και τον κόσμο, ενόψει μιας βραδιάς που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική.

Νίκολιτς: «Χρειαζόμαστε ένα αθλητικό θαύμα αύριο - Πρώτα να νικήσουμε και μετά να πολεμήσουμε για πρόκριση»

Ο Σέρβος τεχνικός επανέλαβε στη συνέντευξη Τύπου την πίστη του στην ανατροπή, τονίζοντας πως η ομάδα θα παλέψει κάθε λεπτό κόντρα στη Ράγιο, στοχεύοντας πρώτα στη νίκη και μετά να πολεμήσει και για την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Χριστός Ανέστη, έχουμε αύριο τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους, αν πρέπει να τελεστεί ένα ποδοσφαιρικό θαύμα τότε αύριο είναι η μέρα, όπως είπα στη Μαδρίτη, όσα είπα τότε ισχύουν, προσελκύσαμε την ατυχία, το αποτέλεσμα ήταν άδικο, πρέπει να το διαχειριστούμε. Αύριο πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προσελκύσουμε την καλή τύχη, αν δούμε λεπτό προς λεπτό, με πλήρη στήριξη των οπαδών, είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την ίδια τύχη με τους παίκτες, προσπαθούμε μαζί μέχρι τελευταίο λεπτό, υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε. Πρώτα να κερδίσουμε, να πολεμήσουμε στο γρασίδι κι αν κάνουμε αυτά τα δυο, ο τρίτος στόχος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση».

Αν θεωρεί ότι το fight, believe, never give up, ταιριάζει καλύτερα αύριο: «Αν πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί είναι όχι μόνο αύριο αλλά τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου και πρέπει να δείξουμε τα πάντα στο γρασίδι. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα της La Liga, με μεγάλη ποιότητα, με πιο ανταγωνιστική και με καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες, εμείς δεν τα καταφέραμε και μας τιμώρησαν. Αύριο πρέπει να πολεμήσουμε και να πιστέψουμε στο ύψιστο επίπεδο, χρειαζόμαστε τους φιλάθλους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει να έρθει ο θεός του ποδοσφαίρου και να μας βοηθήσει. Το φυσιολογικό είναι ο προπονητής και το επιτελείο να προετοιμάζει τις επόμενες 2-3 αναμετρήσεις αλλά όποιος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Πρέπει να πολεμήσουμε κάθε λεπτό αύριο, να παίξουμε παιχνίδι το παιχνίδι, να δώσω όλη την ενέργεια στην αυριανή αναμέτρηση, θεωρώ έχουμε τις δυνατότητες να περάσουμε. Μετά θα μιλήσουμε για διορθώσεις ενόψει της επόμενης αναμέτρησης, τώρα μιλάμε μόνο για την αυριανή αναμέτρηση».

Τι πρέπει να είναι διαφορετικό αύριο για να πετύχει η ΑΕΚ την πρόκριση: «Πολύ καλή ερώτηση διότι η Ράγιο δεν παίζει με τον ίδιο τρόπο εντός και εκτός. Αν προσέξετε τον τρόπο τους είναι άλλη ομάδα εντός κι άλλη εκτός, διότι ξέρουν ότι υπάρχουν άλλες συνθήκες εντός κι άλλες εκτός. Είναι επικίνδυνοι στην κόντρα επίθεση, εκτός είναι πιο πολύ ισπανική ομάδα, εντός είναι διαφορετική ομάδα. Η αυριανή αναμέτρηση δεν θα είναι ίδια, θα δούμε μια καλύτερη Ράγιο, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Θα πάρουμε ρίσκα, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να αφήσουμε κενά πίσω για να επιτρέψουμε να δεχθούμε γκολ. Ακόμα κι ένα γκολ αν δεχθείς σήμερα, δεν είναι καταστροφή, όλα είναι εφικτά, πρέπει να δούμε το κάθε λεπτό ξεχωριστά. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο τελευταίο κομμάτι της επίθεσης, η Ράγιο θα είναι πιο συμπαγής πίσω και επικίνδυνη μπροστά».

Για την απουσία του Γιόβιτς: «Οι σκέψεις μου είναι σε αυτήν την κατεύθυνση, συνέχεια πιστεύω ότι ήρθαμε εδώ χάρη στο δικό μας παιχνίδι, εξαρτώμαστε από τη δική μας απόδοση, μετά το σκάουτινγκ στους παίκτες, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, ένα 5% που μπορεί να τους βοηθήσει. Όλα εξαρτώνται από τη δική μας απόδοση. «Είμαι χαρούμενος να βλέπω τους παίκτες μου να απαντούν έτσι, ξέρουμε τα λάθη μας, αποδεχόμαστε την κριτική, δείχνει ότι έχουμε καταλάβει όσα αναλύουμε στα αποδυτήρια, μπορεί να υπάρχουν δικαιολογίες που κάποιος δεν ήταν συγκεντρωμένος αλλά αυτά είναι ιστορία, πρέπει να επικεντρωθούμε σε όσα θα γίνουν αύριο».

Για την διαχείριση των δυνάμεων: «Πολύ καλή ερώτηση, το λέω για να το ξεκαθαρίσω, παίζουμε λεπτό προς λεπτό, δεν παίζουμε μόνο 15λεπτα, θα παίξουμε 90-100, όσα παίξουμε αύριο, όλα είναι πιθανά, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, όλοι πρέπει να έχουν πίστη και ενέργεια. Θα είναι καλό αν σκοράρουμε στην αρχή, θα πάρει φωτιά το γήπεδο αλλά όποτε πάρουμε το προβάδισμα θα είναι θετικό για εμάς, θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να κυριαρχήσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί, έξυπνοι, να προσέξουμε τα πάντα, τις λεπτομέρειες, διότι θέλουμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα, το πιστεύουμε. Θα παίξουμε με εξυπνάδα, με πλήρη ενέργεια και θα δούμε τι θα συμβεί».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Πιο σημαντικό είναι το πνευματικό κομμάτι από το σωματικό, στο σωματικό είμαστε καλοί, σε όλες τις αναμετρήσεις δεν είχαμε σκαμπανεβάσματα, το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε παίκτες που μπορούν να διαχειριστούν το τέμπο, μπορούμε να κάνουμε πέντε αλλαγές. Για τους φιλάθλους, είμαι χαρούμενος διότι ζω σε αυτή την πόλη, συναντώ ανθρώπους και νιώθω ότι πιστεύουν σε εμας, αυτή την πίστη να φέρουν κι αύριο, να έχουν υπομονή και να δώσουν ώθηση στην ομάδα».

