Τίποτα δεν το προδίκαζε, όμως δεν είναι το τέλος του κόσμου

Πάσχα με την ιστορική ομάδα της Ένωσης στην β’ κατηγορία από τον πρώτο γύρο! Πάσχα εφιαλτικό και το χειρότερο στην ιστορία της Παραλιμνίτικης ομάδας. Πάσχα που πέραν από την ιστορική βυσσινί φανέλα δεν θυμίζει τίποτα άλλο Ένωση.

Όλα τα πιο πάνω δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση το όνομα και την μακρά ιστορία της Ένωσης. Η Ένωση ήταν και παραμένει μια ιστορική παραδοσιακή ομάδα πρώτης κατηγορίας.

Το ότι η ομάδα έπεσε στην β’ κατηγορία σίγουρα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Η Ένωση έπεσε ξανά στην β’ κατηγορία αλλά όχι με αυτό τον τρόπο. Αυτό που ενόχλησε όμως και αυτό που πίκρανε τους Παραλιμνίτες είναι ο τρόπος που έπεσε. Ουσιαστικά έπεσε αμαχητί από το «ξεκίνημα» του πρωταθλήματος. Είναι για αυτό που η φετινή χρονιά έχει καταγραφεί ως η χειρότερη σεζόν στην μακρόχρονη ιστορία της Ένωσης.

Και όμως τίποτα δεν προδίκαζε αυτή την τραγική και εφιαλτική σεζόν. Η επιτροπή ποδοσφαίρου με επικεφαλής τον Γιώργο Κοσμά και η διοίκηση του σωματείου με τον πρόεδρο Κώστα Στρατή είχαν μια άριστη συνεργασία. Ο προγραμματισμός ξεκίνησε έγκαιρα και όλα έδειχναν ότι θα πάνε καλά.

Οι κακές επιλογές και οι λόγοι

Το ότι η διοίκηση έδωσε τα κλειδιά στον Κάναντι εκεί αποδείχθηκε πως ήταν και η αρχή του τέλους. Η παραμονή στον πάγκο του Κάναντι. Οι υπέρ εξουσίες που του δόθηκαν. Η κακή στελέχωση του ρόστερ χωρίς εποπτεία. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Κοσμά που ήταν ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και η πρόσληψη Φανγκέιρο αποτέλεσαν τους σημαντικότερους λόγους που οδήγησαν την ιστορική ομάδα της Ένωσης στην χειρότερη σαιζόν στην ιστορία της.