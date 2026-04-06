Η κατρακύλα συνεχίζεται

Μια από τα ίδια και ακόμη μια ήττα για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, αυτή τη φορά από τον Ολυμπιακό. Σε 28 παιχνίδια οι βυσσινί έχουν καταγράψει μόλις μια επιτιτυχία ενώ μετρούν 26 ήττες. Έτσι συνεχίζεται η κατρακύλα της Ένωσης. Μετά το Πάσχα θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΛ.

Τραγική εμφάνιση

Μετά τη νίκη - έκπληξη επί της Ομόνοιας Αραδίππου, όχι μόνο δεν έδωσε συνέχεια με τον Ολυμπιακό, αλλά αντίθετα επέστρεψε ξανά στις τραγικές εμφανίσεις που την συνόδευσαν όλη τη φετινή χρονιά. Ήταν ξανά μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος. Η δήλωση του προπονητή Μπόγιαν Μαρκόφσκι ότι «κάναμε μια πολύ άσχημη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό» τα λέει όλα. Ο Μαρκόφσκι έπαιξε με την ίδια ενδεκάδα αλλά τίποτα δεν του βγήκε. Στο πρώτο ημίχρονο η Ένωση δεν μπήκε καν στο γήπεδο και δεν είχε καμία τελική προσπάθεια! Όχι βέβαια πως στο β’ ημίχρονο έκανε και κάτι το ιδιαίτερο.