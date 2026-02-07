Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

Παίζει με τον Εθνικό αλλά η μεγάλη προσοχή της είναι στον αγώνα κυπέλλου της Τετάρτης με τον ΑΠΟΕΛ. Όμως με οδηγό την νίκη πρόκριση στο κύπελλο μέσα στο Δασάκι με 1-2 θα φιλοξενήσει τον Εθνικό με στόχο να κερδίσει και να δώσει λίγη χαρά και ικανοποίηση στον κόσμο της. Και στον σημερινό αγώνα τα προγνωστικά δεν είναι με το μέρος της Ένωσης. Μετά τις απανωτές ντροπιαστικές ήττες έχει στόχο τη πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Επισ στοχεύει σε νίκη επί του Εθνικού για να ανεβάσει και την ψυχολογία της ενόψει του αγώνα κυπέλου με τον ΑΠΟΕΛ.

Θέλει το πρώτο θετικό εντός

Η ομάδα του Παραλιμνίου προέρχεται από την τραγική εμφάνιση και συντριβή από την ΑΕΚ με 5-0. Έχει την χειρότερη άμυνα και επίθεση του πρωταθλήματος και είναι στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς νίκη και με μόλις ένα βαθμό τον οποίο πήρε εκτός έδρας στο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Εκτός από την πρώτη νίκη που θέλει στο πρωτάθλημα έχει και το έξτρα κίνητρο για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Τάσος Μάρκου.

Συνταγή κυπέλλου ο Μαρκόφσκι

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι στο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει τίποτα και μετράει μόνο ήττες. Κόντρα στον Εθνικό θέλει το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα. Ο Σκοπιανός τεχνικός θα ακολουθήσει την συνταγή του κυπέλλου που κέρδισε τον Εθνικό για να κάνει σεφτέ και στο πρωτάθλημα. Εάν το πετύχει και κερδίσει τον Εθνικό και στο πρωτάθλημα θα είναι ξανά έκπληξη.

Αντεμπάγιο και Κοζάρ

Ο Μαρκόφσκι θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ετοιμάζονται για να πάρουν χρόνο τα δύο τελευταία αποκτήματα οι Αντεμπάγιο και Κοζάρ. Τόσο ο Νιγηριανός τερματοφύλακας Αντεμπάγιο Αντελέγιε όσο και ο Σλοβένος μέσος Αλέν Κοζάρ δεν αγωνίστηκαν μέχρι τώρα. Και οι δύο αναμένεται πώς θα πραγματοποιήσουν ντεμπούτο στον αγώνα με τον Εθνικό.

Τα αποκτήματα του Γενάρη

Οι Αντεμπάγιο και Κοζάρ αποτελούν τα δύο τελευταία αποκτήματα του Γενάρη. Τα άλλα δύο αποκτήματα οι δύο Σκοπιανοί Μάρκο Σιμονόφσκι και Ντεμίρ Ίμερι που πήραν ευκαιρίες στα προηγούμενα παιχνίδια θα πάρουν χρόνο και στον αγώνα με τον Εθνικό.