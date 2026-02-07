ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

Παίζει με τον Εθνικό αλλά η μεγάλη προσοχή της είναι στον αγώνα κυπέλλου της Τετάρτης με τον ΑΠΟΕΛ. Όμως με οδηγό την νίκη πρόκριση στο κύπελλο μέσα στο Δασάκι με 1-2 θα φιλοξενήσει τον Εθνικό με στόχο να κερδίσει και να δώσει λίγη χαρά και ικανοποίηση στον κόσμο της. Και στον σημερινό αγώνα τα προγνωστικά δεν είναι με το μέρος της Ένωσης. Μετά τις απανωτές ντροπιαστικές ήττες έχει στόχο τη πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Επισ στοχεύει σε νίκη επί του Εθνικού για να ανεβάσει και την ψυχολογία της ενόψει του αγώνα κυπέλου με τον ΑΠΟΕΛ.

Θέλει το πρώτο θετικό εντός

Η ομάδα του Παραλιμνίου προέρχεται από την τραγική εμφάνιση και συντριβή από την ΑΕΚ με 5-0. Έχει την χειρότερη άμυνα και επίθεση του πρωταθλήματος και είναι στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς νίκη και με μόλις ένα βαθμό τον οποίο πήρε εκτός έδρας στο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Εκτός από την πρώτη νίκη που θέλει στο πρωτάθλημα έχει και το έξτρα κίνητρο για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Τάσος Μάρκου.

Συνταγή κυπέλλου ο Μαρκόφσκι

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι στο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει τίποτα και μετράει μόνο ήττες. Κόντρα στον Εθνικό θέλει το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα. Ο Σκοπιανός τεχνικός θα ακολουθήσει την συνταγή του κυπέλλου που κέρδισε τον Εθνικό για να κάνει σεφτέ και στο πρωτάθλημα. Εάν το πετύχει και κερδίσει τον Εθνικό και στο πρωτάθλημα θα είναι ξανά έκπληξη.

Αντεμπάγιο και Κοζάρ

Ο Μαρκόφσκι θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ετοιμάζονται για να πάρουν χρόνο τα δύο τελευταία αποκτήματα οι Αντεμπάγιο και Κοζάρ. Τόσο ο Νιγηριανός τερματοφύλακας Αντεμπάγιο Αντελέγιε όσο και ο Σλοβένος μέσος Αλέν Κοζάρ δεν αγωνίστηκαν μέχρι τώρα. Και οι δύο αναμένεται πώς θα πραγματοποιήσουν ντεμπούτο στον αγώνα με τον Εθνικό.

Τα αποκτήματα του Γενάρη

Οι Αντεμπάγιο και Κοζάρ αποτελούν τα δύο τελευταία αποκτήματα του Γενάρη. Τα άλλα δύο αποκτήματα οι δύο Σκοπιανοί Μάρκο Σιμονόφσκι και Ντεμίρ Ίμερι που πήραν ευκαιρίες στα προηγούμενα παιχνίδια θα πάρουν χρόνο και στον αγώνα με τον Εθνικό.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με φόρα πάει στον... μονόδρομο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

SuperLeague: Σημαντικά παιχνίδια για όγδοη θέση και παραμονή

Ελλάδα

|

Category image

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κυπριακό ποδόσφαιρο: Τελικά, ο στάβλος του Αυγεία δεν καθάρισε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χιμένεθ: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μέχρι το τέλος - Μυαλό, καρδιά και ένταση με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Σούπερ Λιγκ: Παιχνίδια-φωτιά για όγδοη θέση και πλέι άουτ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Παρών ο Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κέρδος ό,τι και να γίνει

ΑΕΛ

|

Category image

«Καυτή» μάχη στο «Αμμόχωστος» με αύρα... σαλονιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη