Μαρκόφσκι: «Έχουμε το Κύπελλο μπροστά μας και βλέπουμε μπροστά...»
Δημοσιευτηκε:
Οι δηλώσεις του τεχνικού της ΕΝΠ μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό.
Αναλυτικά:
«Για ακόμα ένα παιχνίδι δεν ήμασταν καλοί. Πρέπει να δουλέψουμε σε πολλά σημεία. Έχουμε ακόμα 14-15 παιχνίδια μπροστά μας αλλά και το Κύπελλο. Δουλεύουμε καλά στις προπονήσεις και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και θέληση. Ο κάθενας πρέπει να παίζει και για τον εαυτό του και την ομάδα ανεξαρτήτως της θέσης που βρίσκεται. Έμεις θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να τα δίνουμε όλα, βλέπουμε μπροστά».