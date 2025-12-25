ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είχαν προσδοκίες στην Ένωση αλλά βούλιαξε πριν τα Χριστούγεννα

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Είχαν προσδοκίες στην Ένωση αλλά βούλιαξε πριν τα Χριστούγεννα

Κανεί δεν το περίμενε στο Παραλίμνι.

Ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες για το κάτι παραπάνω φέτος αλλά τα Χριστούγεννα, βρήκαν την Ένωση στην τελευταία θέση. Με δύο απολύσεις προπονητών και οκτώ αποδεσμεύσεις παικτών και προ του φάσματος του υποβιβασμού. 

Με επιδόσεις και αριθμούς αποκαρδιωτικούς. Με τραγικό απολογισμό αφού είναι χωρίς νίκη και με μόλις έναν βαθμό. Η τραγική πορεία έφερε και την απόλυση των Κάναντι και Φανγκέιρο ενώ είχε κοουτσάρει και κάποια ματς ο Γιώργος Κοσμάς.

Όμως οι διοικούντες όχι μόνο δεν τα βάζουν κάτω, αλλά φέρονται και αποφασισμένοι να το παλέψουν μέχρι τέλους. Για αυτό άλλωστε προχώρησαν και στην πρόσληψη νέου προπονητή με τον Μπόγιαν Μαρκόφσκι να αποτελεί τον εκλεκτό και τον τέταρτο τεχνικό για νέο ξεκίνημα.

 

