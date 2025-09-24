ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μειώνει τις αποδοχές του και υπογράφει ο Ντε Γιονγκ το νέο τριετές συμβόλαιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μειώνει τις αποδοχές του και υπογράφει ο Ντε Γιονγκ το νέο τριετές συμβόλαιο

Η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία, μετά από διαπραγματεύσεις μηνών, με τον Φρένκι Ντε Γιονγκ. Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας, μετά τους Γιαμάλ, Ραφίνια, Αραούχο, Πέδρι, Γκάβι και Μαρτίν, συμφώνησε και με τον Ολλανδό μέσο για την επέκταση του συμβολαίου του και πρόκειται να το ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo». 

Μάλιστα όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι επαφές με την πλευρά του 28χρονου Ολλανδού διεθνή μέσου, για τη τριετή επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Ντε Γιονγκ είχε πέρσι εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ με δύο γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 46 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Η διάθεση του Ντε Γιονγκ να παραμείνει στην ομάδα της Βαρκελόνης φαίνεται και από την απόφαση του ν' αποδεχθεί μείωση στις αποδοχές του (από τα 22 εκατ. ευρώ ετησίως στα 17 εκατ.) για να μπορέσει να διευκολύνει τις διαδικασίες και τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στον καταλανικό σύλλογο.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κόλλησαν στο μηδέν

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα κι αποκλεισμοί στις αποφάσεις από τον Αθλητικό Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόστιμο και χαμένο παιχνίδι η Ομόνοια, αποκλεισμό στον Κέρτις Τζούνιορ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ακόμη ψάχνουμε τον ρυθμό μας…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Η Ένωση δεν έχει σκοράρει, αλλά θα επιστρέψουμε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ της Πάφος FC (+1 ακυρωθέν) και το πέναλτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC έπιασε ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη – Ούτε γκολ, ούτε βαθμός για Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Καλοσκάμη πρωταγωνιστή η ΑΕΚ έκανε το «2 στα 2»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα με σβηστές μηχανές και… κορυφή για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

ΑΕΛ

|

Category image

Έχασε τον πρώτο αγώνα, θέλει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς η Ανόρθωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζουν για τον διάδοχο του Τραμετσάνι με δύσκολες υποθέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλαν φαντασία... για να πάρουν φανέλα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ταρέμι φρόντισε να αρχίσει ιδανικά ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη