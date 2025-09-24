Συζήτηση για το Αθλητικό Κέντρο της ΚΟΠ με τις τοπικές αρχές

ντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με επικεφαλής τον πρόεδρο Χάρη Λοϊζίδη, είχε συνάντηση με το δήμαρχο Λευκάρων Σοφοκλή Σοφοκλέους στην παρουσία του αντιδημάρχου Κόρνου Σταύρου Ευαγγελου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανέγερση του αθλητικού κέντρου της ΚΟΠ στον Κόρνο, ενός έργου που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Οι επικεφαλής των Τοπικών Αρχών εξέφρασαν την πλήρη στήριξη τους στις προσπάθειες της Ομοσπονδίας για υλοποίηση του Αθλητικού Κέντρου και προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει συντονισμός των ενεργειών τους με αυτές της ΚΟΠ για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Φώτης Φωτίου, εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ και πρόεδρος της επιτροπής Εθνικών ομάδων, ο Γενικός Διευθυντής Ανθούλης Μυλωνάς, ο οικονομικός διευθυντής Ανδρέας Μωριάς, ο Τεχνικός Διευθυντής Σάββα Κωνσταντίνου, καθώς και ο αρχιτέκτονας του έργου Παύλος Φεραίος.