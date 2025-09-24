ΒΙΝΤΕΟ: Τα διαιτητικά λάθη στην 4η αγωνιστική μέσα από το φακό του Ανδρέα Γεωργίου στο «Total Green»

Έντονες ήταν οι παρατηρήσεις σε κάποιες φάσεις από τον πρώην διαιτητή και παρατηρητή της UEFA Ανδρέα Γεωργίου, στην ανάλυσή του, μέσα από την εκπομπή «Total Green».

Ήταν πολλά τα λάθη σε αρκετές αναμετρήσεις, με τον Ανδρέα Γεωργίου να κάνει κάποια ερωτήματα για κάποιες φάσεις που αφορούν κόκκινη κάρτα.

Σημείωσε πως την ίδια την προκατάληψη τη δημιουργούν οι ίδιοι οι διαιτητές.

Αναλυτικά το βίντεο: