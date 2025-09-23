ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ/Επιστολή Εθνικού στην Ε.Δ: «Η απάντηση του διαιτητή ήταν it's not my job»

Το «Γήπεδο» αποκαλύπτει επιστολή του Εθνικού Άχνας προς την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ, με την οποία καταγγέλλεται ο διαιτητής της αναμέτρησης με την Ανόρθωση.

Την επιστολή υπογράφει ο πρόεδρος του σωματείου, Κίκης Φιλίππου, και αφορά τη ρατσιστική συμπεριφορά μερίδας οπαδών της Ανόρθωσης, καθώς και τη στάση του διαιτητή απέναντι στο περιστατικό. Αναλυτικά:

«Θέμα: Διαιτησία Αγώνα ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (22/09/2025)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Σωματείο μας επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής στη διαιτησία του εν λόγω αγώνα, μία διαιτησία η οποία απέτυχε να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας από τη χειρότερη μορφή ρατσισμού, που εκδηλώθηκε από μερίδα οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας BRENO DE ALMEIDA SANTANA δεχόταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ρατσιστικά σχόλια. Μετά την είσοδο του ποδοσφαιριστή μας MAMADOU KANE στο 69ο λεπτό, τα ρατσιστικά και υβριστικά σχόλια συνεχίστηκαν και απευθύνονταν πλέον και στους δύο ποδοσφαιριστές μας, χωρίς καμία παρέμβαση ή προειδοποίηση από τον διαιτητή προς την κερκίδα της φιλοξενούμενης ομάδας.

Μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ από την ομάδα μας στο 88ο λεπτό, η ρατσιστική συμπεριφορά κορυφώθηκε, με οπαδούς να βγάζουν ήχους μαϊμούς και να φωνάζουν στους ποδοσφαιριστές μας «monkey, monkey». Παρά το γεγονός ότι ο διαιτητής, όπως φαίνεται και από το βίντεο του αγώνα, είχε καθαρό οπτικό πεδίο και αντιλαμβανόταν τη ρατσιστική επίθεση, δεν αντέδρασε με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό καταδεικνύει ότι είτε αγνοούσε πλήρως είτε σκόπιμα αρνήθηκε να εφαρμόσει τους κανονισμούς που αφορούν τη ρατσιστική συμπεριφορά, κανονισμούς οι οποίοι μάλιστα έχουν τροποποιηθεί στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στις 12/08/2025 και κοινοποιηθεί στα Σωματεία με σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Διαιτησίας στις 20/08/2025.

Αντί να προστατεύσει τα θύματα, ο διαιτητής προχώρησε στην αποβολή με κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή μας BRENO DE ALMEIDA SANTANA, όταν αυτός, μη αντέχοντας άλλο την κατ' εξακολούθηση ρατσιστική κακοποίηση και το bullying, έχασε την ψυχραιμία του και αντέδρασε. Παράλληλα, επέβαλε κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή μας ALOIS CONFAIS, ο οποίος απευθύνθηκε στον διαιτητή για να του επισημάνει τα ρατσιστικά σχόλια και να του ζητήσει να λάβει μέτρα για να σταματήσει η απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, ο διαιτητής αγνόησε πλήρως τους πειθαρχικούς κανονισμούς, αφήνοντας τους ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς να συνεχιστούν μέχρι και το τέλος του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ποδοσφαιριστής μας αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο 90+2', τη στιγμή που ο διαιτητής είχε ορίσει 5 λεπτά καθυστερήσεων και ενώ η ομάδα μας προηγείτο με σκορ 2-0. Αναρωτιόμαστε με ποια λογική ένας ποδοσφαιριστής, του οποίου η ομάδα κερδίζει και ο αγώνας οδεύει προς τη λήξη του σε μόλις τρία λεπτά, θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο αν δεν είχε προηγουμένως υποστεί συνεχή και ανυπόφορη ρατσιστική συμπεριφορά. Το γεγονός αυτό από μόνο του καταδεικνύει το μέγεθος και την ένταση της παρενόχλησης που αναγκάστηκε να υπομείνει ο ποδοσφαιριστής μας.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο βοηθός προπονητής μας, κ. EDUARDO PINCELI, ύστερα από παράκληση των ποδοσφαιριστών μας που υπέστησαν τη ρατσιστική κακοποίηση για 90 λεπτά, προσέγγισε τον διαιτητή για να εκφράσει τη λύπη και την αγανάκτησή τους. Όταν τον ρώτησε γιατί δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει τους δύο ποδοσφαιριστές, η απάντηση του διαιτητή ήταν: "it's not my job". Ο βοηθός προπονητής μας αντέδρασε λέγοντας "how is it possible this is not your job?", με αποτέλεσμα ο διαιτητής να τον τιμωρήσει και αυτόν με κόκκινη κάρτα.

Κλείνοντας, το Σωματείο μας θεωρεί απαράδεκτη και καταδικαστέα τη στάση του διαιτητή. Η ανικανότητά του δεν σχετίζεται μόνο με την εφαρμογή των κανονισμών διαιτησίας, αλλά με κάτι πολύ πιο σημαντικό: με την αδυναμία του να προστατεύσει το ποδόσφαιρό μας από το φαινόμενο του ρατσισμού. Η μη τιμωρία τέτοιων συμπεριφορών όχι μόνο αμαυρώνει την εικόνα του αθλήματος, αλλά υπονομεύει και την ίδια την ουσία του - το σεβασμό, την ισότητα και την προστασία όλων των ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικότητας ή καταγωγής. Η καταπολέμηση του ρατσισμού στα γήπεδα δεν είναι επιλογή· είναι υποχρέωση όλων μας.

Το Σωματείο μας αναμένει και απαιτεί την τιμωρία του διαιτητή για την ανικανότητα του να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές μας που για 90 λεπτά ανέχονταν ρατσιστική κακοποίηση αφού τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και καμία θέση έχουν στο ποδόσφαιρό μας».

...