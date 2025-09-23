Έρχονται ξένοι στο VAR!

Είναι τελεσίδικο: Έρχονται ξένοι διαιτητές στο VAR για να ενισχύσουν την κυπριακή διαιτησία. Η αρχική απόφαση της ΚΟΠ, να ορίζονται μόνο Κύπριοι διαιτητές στους αγώνες του πρώτου γύρου εγκαταλείπεται, καθώς το δείγμα των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών ήταν αρκετό για να διαπιστωθούν κενά και λάθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο, θα αξιολογεί τα παιχνίδια που υπάρχουν στο πρόγραμμα κάθε αγωνιστική και θα επιλέγει αν και σε ποιες αναμετρήσεις θα ζητά τη συνδρομή ξένων διαιτητών.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, και συγκεκριμένα την επόμενη Κυριακή, θα διεξαχθούν δύο ντέρμπι (Ανόρθωση – Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ – Απόλλων) και δεν αποκλείεται, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, να έχουμε την πρώτη κάθοδο ξένου ρέφερι.