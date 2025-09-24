Εγκαινιάστηκε το αναβαθμισμένο Δημοτικό και Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας

Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, στην παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και εκπροσώπων πολιτικών και αθλητικών φορέων του τόπου.

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου επισήμανε: «Το έργο αυτό αποτελεί μια σημαντική επένδυση στις αθλητικές υποδομές της πρωτεύουσας και της χώρας, καθώς και έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Κράτους να προσφέρει στους πολίτες σύγχρονους και πρωτίστως ασφαλείς χώρους άθλησης. Η γνωστή σε όλους ‘πισίνα του Λέλλου’, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την αθλητική και κοινωνική ζωή της Λευκωσίας, εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή».

Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε πως «η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει θέσει τον αθλητισμό στο κέντρο των προτεραιοτήτων της. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, τις Τοπικές Αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς προωθεί και εφαρμόζει κίνητρα, με στόχο τη μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη προσβασιμότητα κάθε πολίτη σε προγράμματα άθλησης» και συμπλήρωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ τον ΚΟΑ για τη σημασία που αποδίδει στην αναβάθμιση του αθλητικού προϊόντος στη χώρα μας, μέσα από τη χρηματοδότηση τέτοιου είδους έργων, που αναμφίβολα συμβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση του κυπριακού αθλητισμού και των αθλητών του τόπου μας. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν φυσικά στο Δήμο Λευκωσίας και στο προσωπικό που εργάστηκε, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες συντελεστές που έφεραν εις πέρας το σημαντικό αυτό έργο».

«Με μεγάλη χαρά είμαστε εδώ για να τελέσουμε τα εγκαίνια ενός σύγχρονου κολυμβητηρίου, το οποίο θα γίνει πιο σύγχρονο μετά την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού να βάλουμε στέγαστρο και στην άλλη κερκίδα και ανεμιστήρες για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στο κοινό που έρχεται να παρακολουθήσει αγώνες», τόνισε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος σημείωσε και τη συμβολή της προηγούμενης Κυβέρνησης, του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ και του προηγούμενου Δημάρχου στα έργα αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου Λευκωσίας.

«Στόχος του ΚΟΑ είναι να φέρουμε τον αθλητισμό της Κύπρου ακόμη πιο μπροστά. Επενδύουμε στον αθλητισμό, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ευρώ που δαπανείται στον αθλητισμό είναι επένδυση για το μέλλον, επένδυση στη νέα γενιά, επένδυση στην ευεξία, επένδυση στην υγεία. Είναι απόφαση της Κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη να επενδύσουμε στη νεολαία, να αναβαθμίσουμε τις υφιστάμενες αθλητικές υποδομές, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες υποδομές», πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα κολυμβητήρια σημείωσε: «Βλέποντας την ανάπτυξη που έχουν τα αθλήματα κολύμβησης και υδατοσφαίρισης, ολοκληρώσαμε το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στη Λάρνακα, γίνονται αναβαθμίσεις στα κολυμβητήρια στη Λεμεσό, αποφασίστηκε η εξ ολοκλήρου επιχορήγηση του Κολυμβητηρίου στη Γεροσκήπου και ανακοινώνουμε ότι στη χθεσινή Συνεδρία πήραμε απόφαση για 100% επιχορήγηση των έργων αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου στην Αγλαντζιά, το οποίο θα αποτελέσει και έδρα του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας. Παράλληλα έχει συσταθεί Επιτροπή στον ΚΟΑ για να δημιουργήσει το masterplan μετά την απόφασή μας για αναστολή λειτουργίας του Μακαρείου και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια περιλαμβάνονται και τα κολυμβητήρια».

Καταληκτικά ο Πρόεδρος του ΚΟΑ τόνισε: «Υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη χρήση των κολυμβητηρίων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούν και οι χρήστες ότι για μία μεταβατική περίοδο θα πρέπει να συνυπάρξουμε όλοι. Για εμάς οι λέξεις αποκλεισμός, διαγραφές και μη εγγραφές δεν υπάρχουν. Προσφέρουμε ισότιμη μεταχείριση σε όλους».

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος επισήμανε πως «η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση δύο κρίσιμων φάσεων ανακαίνισης με συνολικό κόστος €6,383,000, ενώ η Γ΄ φάση, που αφορά την ολική αναβάθμιση του κεντρικού κτηρίου θα ανέλθει στα €1,900,000 και θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του 2025» και πρόσθεσε ότι «η αναβάθμιση των Κολυμβητηρίων Λευκωσίας και Αγλαντζιάς χρηματοδοτείται από τον ΚΟΑ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αξία της συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικών φορέων». Ο Δήμαρχος Λευκωσίας τόνισε επίσης πως «αυτή η Κυβέρνηση επιδεικνύει πραγματικά μεγάλη προσοχή και σημασία στα αθλητικά ζητήματα, χαιρόμαστε γι’ αυτό και ελπίζουμε σε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης να μπορέσουμε να αδράξουμε την ευκαιρία και να κάνουμε σημαντικά έργα».

Τα εγκαίνια ξεκίνησαν με αγιασμό από τον Επίσκοπο Μεσαόριας και ολοκληρώθηκαν με αποκάλυψη της πλακέτας του αναβαθμισμένου Κολυμβητηρίου