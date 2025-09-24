Αυτές είναι οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26 - Έφυγε το κόκκινο από τον χορηγό!

Νέο κεφάλαιο στη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR!

Το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9), το «τριφύλλι» παρουσίασε τις εμφανίσεις της σεζόν 2025/26, σηματοδοτώντας μια αισθητική ανανέωση με σαφές συμβολικό βάρος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κόκκινο χρώμα στον κεντρικό χορηγό αποτελεί παρελθόν. Τη θέση του πήραν το πράσινο και το χρυσό, σε έναν κομψό και δυναμικό συνδυασμό που αποπνέει ταυτόχρονα παράδοση και φρεσκάδα.

Το πράσινο κυριαρχεί, όπως αρμόζει στην ιστορία του συλλόγου. Το χρυσό προσθέτει μια νότα αίγλης, υπογραμμίζοντας τις υψηλές φιλοδοξίες της νέας χρονιάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ:

«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας»!

Designed with precision. Crafted with excellence. Every detail tells our story.



Pure Green. Pure Gold.



The 2025/26 home jersey embodies the legacy of our team!

@adidasHoops

#WeTheGreens #paobcaktor #adidasgr #createdwithadidas pic.twitter.com/0zlqOtpvTJ — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 24, 2025

sportfm.gr