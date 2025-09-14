ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένιωσε αδιαθεσία ο Κάναντι – «Είδαμε στα μάτια τον ΑΠΟΕΛ, μας αδικεί»

Δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ ο προπονητής της Ένωσης, Νταμίρ Κάναντι, λόγω αδιαθεσίας.

Στη θέση του πήγε για δηλώσεις ο βοηθός του, Λευτέρης Κοσμαδάκης, ο οποίος δήλωσε:

«Ήταν ένα παιχνίδι που μπήκαμε κάπως μουδιασμένοι στην αρχή, αλλά στην συνέχεια είδαμε στα μάτια τον ΑΠΟΕΛ. Παίξαμε καλά, πιέσαμε τον αντίπαλο και χάσαμε ευκαιρίες. Θεωρώ ότι από αυτό το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι. Το σκορ μας αδικεί»

