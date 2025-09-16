Kρατάει την αντίδραση, πρέπει να βρει και την ουσία η Ένωση

Από το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ ο Νταμίρ Κάναντι σβήνει το πρώτο 20λεπτο που η Ένωση δεν υπήρχε και κρατάει τα άλλα 70 λεπτά που έβαλε δύσκολα στον ΑΠΟΕΛ. Στο ξεκίνημα δεν ήταν οργανωμένη σωστά και είχε θέματα. Μπήκε φοβισμένα, δέχθηκε ένα γκολ ενώ τα θα μπορούσε να δεχθεί και άλλα. Στο τέλος άνοιξε για να ισοφαρίσει και δέχθηκε ακόμη ένα γκολ, χάνοντας με 2-0.

Παρόλα αυτά, η Ένωση έβγαλε αντίδραση μετά το εικοσάλεπτο και πάλεψε το παιχνίδι διεκδικώντας θετικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Μία προσπάθεια που εκτιμήθηκε από τον κόσμο υπό την έννοια ότι υπήρχε βελτίωση σε σχέση με την ήττα από τον Ακρίτα. Από την άλλη η καλή προσπάθεια, δεν ήταν αρκετή για να της δώσει βαθμό.

Το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ ήταν το πρώτο στο «Τάσος Μάρκου» και πρώτη ήττα σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει βαθμολογικό κέρδος. Ηττήθηκε και από τον Ακρίτα οπότε η Ένωση μετράει δύο ήττες στα δύο πρώτα της παιχνίδια. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με τον Απόλλωνα.

Ο Νταμίρ Κάναντι που ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε είναι καλά στην υγεία του. Πάντως ο βοηθός του Λευτέρης Κοσμαδάκης δήλωσε πως το αποτέλεσμα με τον ΑΠΟΕΛ αδικεί την Ένωση.

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά από τον καιρό που λειτούργησε το «Τάσος Μάρκου» η τεχνική ηγεσία κάθισε στον αριστερό πάγκο. Η αλλαγή έγινε λόγω του ότι το ζήτησε ο κ. Κάναντι. Ενδεχομένως στον αριστερό πάγκο ο Αυστριακός τεχνικός να νιώθει πιο άνετα όποτε και θα τον βλέπουμε συνεχώς αριστερά.