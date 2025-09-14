Ένα στην αρχή, ένα στο τέλος κι έγινε η δουλειά για τον ΑΠΟΕΛ

Στις νίκες επέστρεψε ο ΑΠΟΕΛ, κάνοντας το δύο στα δύο σε εκτός έδρας παιχνίδια, φεύγοντας με το δεύτερο τρίποντο της χρονιάς, κερδίζοντας στο «Τάσος Μάρκου» με 2-0 την Ένωση, η οποία παρέμεινε χωρίς βαθμολογικό κέρδος μετά από δύο παιχνίδια.

Οι γαλαζοκίτρινοι πέτυχαν νωρίς να πάρουν το προβάδισμα στον αγώνα με τον Πιέρο Σωτηρίου που πέτυχε το δεύτερο του τέρμα στην τρέχουσα περίοδο. Το δεύτερο γκολ για τον ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ένωση ήρθε λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης με δράση στον Μαϊόλι.

Οι δυο ομάδες είχαν από ένα ακυρωθέν τέρμα, ενώ ο σκόρερ του πρώτου γκολ είχε και δοκάρι.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν δυνατό μπάσιμο στον αγώνα και στο 4’ βρήκαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Πιέρο Σωτηρίου να βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής και με πλασέ να απειλεί, όμως ο Παναγιώτου έκοψε την πορεία της μπάλας με τα πόδια. Ο επιθετικός του ΑΠΟΕΛ, δύο λεπτά αργότερα, κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη κέρδισε την κεφαλιά κι έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα για να γίνει το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης έφτασε κοντά στο να διπλασιάσει τα δικά του τέρματα αλλά και της ομάδας του στο 18’, με το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Παναγιώτου να στέκεται εμπόδιο στην κεφαλιά που έκανε από πολύ κοντινή απόσταση.

Στο 25’ οι βυσσινί έστειλαν τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά του Οκέκε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για σπρώξιμο πάνω στον Ρόσα από τον Ρισβάνη, ο οποίος είχε κερδίσει την πρώτη κεφαλιά. Σημειώνεται ότι από τη σύγκρουση ο παίκτης της ομάδας του Παραλιμνίου έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, για να… ανεβεί στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Στο 84’ σκόραρε ο Διαμαντάκος, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με τον ΑΠΟΕΛ, με το τέρμα του να ακυρώνεται αφού προηγουμένως ο Μιρ κέρδισε τη μπάλα σπρώχνοντας αντίπαλο.

Το δεύτερο γκολ εν τέλει ήρθε για τους γαλαζοκίτρινους τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν ο Μιρ έβγαλε μία εξαίσια μπαλιά προς τον Μαϊόλι ο οποίος ξέφυγε και από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και με ιδανικό πλασέ έγραψε το τελικό 2-0.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος του αγώνα

88' - ΓΚΟΛ. 0-2. Ο Μιρ πέρασε ωραία πάσα στον Μαϊόλι που ξεπέρασε και τον τερματοφύλακα και με πλασέ διπλασιάσε τα τέρματα της ομάδας του.

84' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Με σουτ του Διαμαντάκου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε αφού προηγουμένως ο Μιρ κέρδισε τη μπάλα σπρώχνοντας αντίπαλο

70' - Σουτ του Σταφυλίδη, στα χέρια του Παναγιώτου η μπάλα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

25' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Ρισβάνης έκανε την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια ο Οκέκε από κοντά με νέα κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το τέρμα ακυρώθηκε για φάουλ του Ρισβάνη πάνω στον Ρόσα.

18'- ΔΟΚΑΡΙ. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, μπροστά από την εστία έκανε την κεφαλιά και βρήκε το δοκάρι

6' - ΓΚΟΛ. 0-1. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη, ο Πιέρος Σωτηρίου πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ

4' - Μεγάλη ευκαιρία για τονν ΑΠΟΕΛ, ο Πιέρος βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής της Ένωσης έκανε το πλασέ με τον Παναγιώτου να κόβει με τα πόδια

1' - Έναρξη του αγώνα

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Ιωάννου, Ρισβάνης (30' Ντίρα), Οκέκε ,Λάτσα (59΄Μουσελιάνι), Λόχαν (59′ Κούρεζ), Κράινζ, Σάκιτς, Έλα (75' Σολωμού), Ροντρίγκο, Χαραλάμπους (74'Μπαλούα).

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Μπρόρσον, Λαϊφης, Σταφυλίδης, Ντάλσιο, Μάγιερ, Ρόσα (90+1' Mέουρερ), Τομάς (75' Μαϊόλι), Κόρμπου (75' Μιρ), Σωτηρίου (79' Διαμαντάκος).

ΣΚΟΡΕΡ: 6' Πιέρος, 88' Μαϊόλι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 22' Λόχαν, 50' Σάκιτς, 66' Κράινζ /-

-Στο 63' για διαμαρτυρίες κιτρινίστηκε ο προπονητής της Ένωσης, Νταμίρ Κάναντι.

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης